Špinavý rozvod filmovej hviezdy: Dva roky bez sexu a potom... Vojna!

CARDIFF - Zoznámili sa pri nakrúcaní 102 dalmatíncov a prežili spolu 20 rokov. Keď však Ioan Gruffudd požiadal o rozvod, vypukla medzi ním a Alice Evans naozaj drsná vojna.
Ioan Gruffud sa narodil 6. októbra 1973. Už ako dieťa bol umelecky založený, venoval sa hlavne hudbe a spevu. Dokonca vyhral aj niekoľko cien, no zvíťazilo u neho herectvo. „Ako Walesan som vyrástol v kultúre spevu a hudby a myslím, že vďaka tomu vystupovaniu som získal sebavedomie ako herec,” vyjadril sa kedysi.
Pred kamerami sa objavil už ako 13-ročný. Navštevoval Kráľovskú akadémiu umení a už počas štúdia sa pomaly začala rozbiehať jeho hviezdna kariéra. Zahral si vo filmoch ako Titanic, Oscar Wilde, Čierny jastrab zostrelený, Warriors, 102 dalmatíncov, Kráľ Artuš, Fantastická štvorka, Nezlomná vôľa, Kid, Šéfovia na zabitie, Liga spravodlivých, Profesor a šialenec.
Stvárnil tiež hlavnú úlohu v seriáli Hornblower a objavil sa aj v projektoch Sága rodu Forsythovcov, Nebezpečná identita, Forever, UnReal, Klamári, Harrow.
V septembri 2007 sa oženil s kolegyňou Alice Evans, ktorú stretol pri nakrúcaní filmu o dalmatíncoch (2000). Majú spolu dve dcéry, v roku 2021 ale všetkých zaskočilo oznámenie, že sa rozchádzajú. „Smutné správy. Môj milovaný manžel, spriaznená duša po 20 rokov, oznámil, že budúci týždeň opúšťa svoju rodinu. Ja a naše malé dcéry sme veľmi zmätené a smutné. Nebol nám oznámený žiaden dôvod okrem toho, že ma už viac nemiluje,” napísala vtedy Alice na Twitter.
Svoj status potom zmazala a neskôr odhalila, že na to naliehal práve Ioan. Vyhlásila, že keď bola duševne týraná, má nárok prať špinavú bielizeň na verejnosti. A naozaj tak robila.
Keď herec v októbri 2021 oznámil svoj vzťah s Biancou Wallace, Alice napísala: „Vyzerá to tak, že môj manžel po tom, čo mi dva roky hovoril, aká som zlá osoba a nie som vzrušujúca a viac so mnou nechce mať sex a iba chce filmovať niekde ďaleko... bol vo vzťahu 3 roky nám všetkým za chrbtom.” Aj toto tvrdenie neskôr zmazala.
Gruffud totiž požiadal o súdny zákaz. Evans dostala nariadenie od súdu, podľa ktorého nesmie o ňom písať na sociálnych sieťach, ani zverejňovať jeho súkromnú konverzáciu s dcérami. „Opakovane mi medzi augustom 2020 a naším odlúčením v januári 2021 povedala, že ak ju opustím, falošne ma obviní, predá tlači vymyslené príbehy a zničí moju kariéru,” vysvetlil herec, prečo sa obrátil na súd.
V máji 2023 súd riešil aj údajné napadnutie jednej z Gruffudových dcér – vraj ju otcova priateľka udrela dverami do hlavy. Napriek tomu, že v júli boli Ioan a Alice rozvedení, stále sa naťahovali o starostlivosť o deti. Každý z nich tvrdil, že ten druhý ich dcéram neprospieva a duševne ich týra.