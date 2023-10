22 rokov po odchode z Markízy: Rozvod a nový spirituálny život!

Eva Černá (Zdroj: Ján Zemiar)

Eva Černá sa narodila 11. októbra 1963. Plánovala byť herečkou a v roku 1982 vyhrala konkurz do filmu Brehy nehy. Potom sa však už objavila len v snímke Peacemaker, ktorá sa v roku 1997 nakrúcala na Slovensku.

Medzitým vyštudovala ekonómiu, robila asistentku produkcie v RTVS a v roku 1996 si začala budovať televíznu kariéru ako reportérka Markízy. Známa je aj ako tvár relácie Lampáreň, v ktorej pôsobila tri roky. Neskôr o svojej markizáckej ére napísala knihu Reportérkina spoveď.

(Zdroj: TV MARKÍZA)

V roku 2001 vstúpila do politiky po boku Pavla Ruska v jeho hnutí ANO. Potom pracovala ako banková ombudsmanka.

Začiatkom roka 2018 súd rozviedol jej manželstvo s výtvarníkom Rasťom Balážom. Eva neskôr napísala knihu Žiť život s vášňou a stala sa z nej akási motivátorka. Vedie ľudí k tomu, aby sa starali o svoje duševné zdravie, žili v láske a nezabúdali na sebalásku.

(Zdroj: Facebook EČ)

„Človek by mal umierať spokojný, múdry, rozhľadený, vybrúsený diamant. S vekom je dobré, keď prichádza múdrosť. Nemusíme sa kúpať v depresívnych stavoch a robiť rôzne zúfalé veci len preto, že sa nám niečo deje. Možno stačí uvedomiť si, že mám na to, aby som to prešiel. A som presvedčená, že spiritualita, to je používanie nášho vnútorného sveta, jeho rozvíjanie. Máme ho každý. A keby všetci to svoje duchovno objavili, bolo by to super, lebo by sme sa oslobodili od mnohých vecí,“ uviedla pred časom v Teleráne.