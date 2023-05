Doktorka Cuddyová zo seriálu Dr. House po rokoch: Aha, veď ona sa nemení!

Lisa Edelstein sa narodila 21. mája 1966 v Bostone. Svoju mladosť však prežila v New Jersey a v 18-tich rokoch sa presťahovala do New Yorku, kde začala s divadelným štúdiom na miestnej univerzite.

Následne sa presadila aj pred kamerami a objavila sa vo viacerých filmoch či seriáloch. Svoju najznámejšiu úlohu stvárnila v obľúbenom a úspešnom seriáli Dr. House, kde si zahrala šéfku dnes už legendárneho Gregoryho Housa.

Galéria fotiek (4) Zdroj: nbc

Jej koniec v tomto seriáli však nebol vôbec príjemný. Po siedmej sérii totiž väčšine hercov skončili platné zmluvy a tvorcovia sa rozhodli, že ušetria peniaze tým, že im znížia plat. S tým Edelstein nesúhlasila a zo seriálu nakoniec odišla.

Momentálne však pracuje na viacerých projektoch a objavila sa aj v dvoch najnovších sériách v seriáli 9-1-1: Texas, ktorý je známy aj slovenským divákom. Fanúšikovia by ju však nemali problém spoznať ani dnes, keďže sa od natáčania Dr. Housa takmer vôbec nezmenila.