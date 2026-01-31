Sexi kolegyňa Ally McBealovej: Má 53 rokov a slávnu manželku!

LOS ANGELES - Herečka Portia de Rossi sa u nás stala známou ako jedna z právničiek v seriáli Ally McBealová. Dnes oslavuje 53 rokov a už 19 rokov žiari po boku známej moderátorky Ellen DeGeneres, s ktorou sa pred časom už aj zosobášili.
Portia de Rossi sa narodila 31. januára v Austrálii ako Amanda Lee Rogers. Ako dieťa pózovala pre tlačené reklamy a zahrala si aj v niekoľkých televíznych spotoch. V 15 rokoch si vytvorila pseudonym Portia de Rossi.
Už v Austrálii sa v 90. rokoch objavila v seriáli, potom sa presťahovala do Los Angeles. Je známa z filmov Sirény, Vreskot 2, Stigmy, Toxín, Prekliatie, Premena. Celý svet ju spoznal vďaka seriálu Ally McBealová, kde si zahrala právničku. Potom sa objavila aj v počinoch ako Arrested Development, Plastická chirurgia s r. o., Ted a spol., Škandál.
Portia bola v 90. rokoch vydatá za istého dokumentaristu. Ako neskôr priznala, v mladosti sa obávala toho, že niekto verejne odhalí jej homosexualitu. Keď sa v médiách objavili jej fotografie s režisérkou Francescou Gregorini, s ktorou randila v rokoch 2001 až 2004, odmietla ich vzťah komentovať. O svojej orientácii prehovorila až v roku 2005, keď už nejaký čas chodila s inou známou ženou.
Už takmer dve dekády má herečka po svojom boku moderátorku Ellen DeGeneres. „Dnes máme 18. výročie. Zamilovávam sa do nej stále viac každý deň. Som veľmi vďačná za jej lásku,” napísala Ellen na Instagram 1. decembra 2022. Dvojica sa zosobášila na jeseň 2008.