Kuba nie je sama: Mexiko hľadá cesty, ako obísť americký tlak na clá

MEXIKO - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v piatok vyhlásila, že jej krajina pomôže Kube pri hľadaní diplomatického riešenia a alternatív po tom, čo Spojené štáty pohrozili clami štátom, ktoré dodávajú Havane ropu. Informuje správa agentúry Reuters.
„Potrebujeme poznať rozsah, pretože nechceme vystaviť našu krajinu riziku ciel,“ povedala Sheinbaumová na tlačovej konferencii a oznámila, že poverila ministra zahraničných vecí kontaktovaním rezortu diplomacie USA. Mexiko je jedným z posledných dodávateľov ropy pre Kubu. Podľa prezidentky by zastavenie dodávok mohlo spôsobiť humanitárnu krízu v krajine, ktorá by zasiahla dopravu i kritickú infraštruktúru. „Zavedenie ciel na krajiny, ktoré dodávajú Kube ropu, tam môže viesť k ďalekosiahlej humanitárnej kríze, ktorá priamo zasiahne nemocnice, jedlo či ďalšie základne služby pre kubánsky ľud. Takejto situácii sa musíme vyhnúť,“ zdôraznila.
Sheinbaumová neuviedla, či Mexiko obmedzí dodávky ropy a rafinovaných produktov pre Kubu, ktoré podľa nej predstavujú jedno percento mexickej produkcie. Hlava štátu ale ozrejmila, že krajina sa snaží nájsť alternatívy, ako Kube pomôcť. Prezident USA Donald Trump a Sheinbaumová spolu hovorili vo štvrtok ráno, niekoľko hodín predtým, ako americká vláda oznámila clá. Trump sa vtedy o opatreniach nezmienil, dodala líderka.