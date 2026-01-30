Zdesenie z Trumpa? Politico reaguje na Ficove ostré slová: Za textom si stojí a meniť ho nebude!

BRATISLAVA/BRUSEL – Spor medzi slovenským premiérom a vplyvným bruselským portálom neutícha. Po ostrej reakcii Roberta Fica na článok o jeho údajnom zdesení zo stretnutia s Donaldom Trumpom prichádza odpoveď redakcie: za textom si stojí a meniť ho neplánuje.
Bruselský portál Politico reagoval na útoky slovenského premiéra vyhlásením, že ide o „nezávislú a nestrannú mediálnu organizáciu“. Článok, ktorý opisuje údajné Ficove obavy zo psychického stavu amerického prezidenta, zostáva na webe zverejnený a bol doplnený o stanovisko slovenskej strany. Informuje o tom portál Euractiv.
Podľa redakcie je text postavený na výpovediach piatich anonymných diplomatických zdrojov. Tie mali informácie získať sprostredkovane od európskych lídrov krátko po tom, ako im mal Fico opísať svoje dojmy zo stretnutia s Trumpom.
Podľa portálu mal Fico na okraji mimoriadneho summitu EÚ 22. januára hovoriť o stretnutí s americkým prezidentom Donald Trump v jeho floridskej rezidencii Mar-a-Lago. Údajne mal vyjadriť znepokojenie nad jeho duševným stavom, pričom Trump na neho pôsobil „pomätene“ až „nebezpečne“. Samotní diplomatickí zdroje však priznávajú, že nepoznajú konkrétny obsah rozhovorov, ktoré mali u Fica vyvolať takúto reakciu.
Fico o obludnom klamstve
Slovenský premiér Robert Fico označil zverejnené informácie za „obludné klamstvo“ a dôrazne ich odmietol. Tvrdí, že ani na summite EÚ, ani v neformálnych rozhovoroch so žiadnym premiérom či prezidentom o svojej návšteve USA nehovoril.
„Nikto nič nepočul, nikto nič nevidel, nie sú žiadni svedkovia,“ odkázal Fico s tým, že cieľom článku má byť narušenie zahraničnopolitických vzťahov Slovenska.
O údajnom Ficovom zdesení sa začalo hovoriť ešte počas víkendu, keď líder SNS Andrej Danko v diskusnej relácii uviedol, že premiér bol po stretnutí s Trumpom „vystrašený“ a „zdesený“. Podľa Danka to malo súvisieť aj s plánovanou cestou Fica do Paríža. Premiér však tieto tvrdenia nekomentoval a zopakoval, že o obsahu stretnutia v USA s Dankom nehovoril.
Celá kauza sa odohráva v čase, keď sa v EÚ diskutuje o novej bezpečnostnej stratégii USA a o tom, akých európskych partnerov chce Washington v najbližších rokoch posilňovať. Podľa expertov oslovených portálom EURACTIV môže Slovensko zapadať do predstavy takzvaných „zdravých národov“ Európskej únie.