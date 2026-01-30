ŠÚKL odhalil šokujúce detaily o milostnom živote mladých: Prvý STYK až po dvadsiatke? Dôvod odkladu je jasný

PRAHA - Ak vás zaujíma téma sexuálneho života u mladých, možno vás prekvapia aktuálne trendy a čísla o tom, kedy začínajú dnešní tínedžeri a mladí dospelí sexuálne žiť. Hranica sa totiž od čias nultých rokov posunula rázne dopredu a niektorých možno šokuje, kedy do života prichádza prvé milovanie.
Téme sa venoval český portál CNN Prima News. Podľa portálu, ktorý vychádza aj zo zistení českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL), mladá generácia postupne odkladá začiatok sexuálneho života.
Menej kontaktov - viac času pred displejom či monitorom
Je tu aj ďalší trend, a síce pokles záujmu žien o hormonálnu antikoncepciu. To zas potvrdil SÚKL. Posúvanie hranice prvého styku vraj súvisí s rodinným zázemím, vzdelaním a s životnými prioritami mladej generácie. "Hlavne vo väčších mestách vidíme, že mladí ľudia kladú väčší dôraz na vzdelanie, osobný rozvoj a kariéru. Majú pestrý spoločenský a kultúrny život, čo môže oddaľovať začiatok sexuálneho života. Svoju úlohu tu hrá aj digitalizácia a sociálne siete - časť mladých ľudí nadävuje menej osobných kontaktov a trávi viac času online," vysvetľuje lekár gynekologickej ambupancie TopGynekologie Jaroslav Vráblik.
Prvý sex až po dvadsiatke a spôsoby antikoncepcie
Témou je aj prvé milovanie a skúsenosti v sexe, ktorá podľa článku prichádzajú až po dosiahnutí 20 roku života. S týmto tvrdením prišla klinika Venova na základe vlastných zistení a sledovania dát.
Problémom je aj mužské osadenstvo. Tu sa hovorí hlavne o antikoncepcii v podobe kondómov. Tie môžu vystriedať aj mužské hormonálne tabletky, ktoré sa dostali do popredia a medzi nimi aj špecializované gély a implatnáty. Výnimku netvorí ani vazektómia, ktorá sa u mužov tiež stala témou.
U žien sa sleduje aj konzumácia antikoncepcie v podobe tabletiek. "V posledných rokoch zaznamenávame rastúci počet mladých žien, ktoré ich odmietajú," tvrdí Vráblik. Novým fenoménom je totiž strach z hormónov - tzv. hormónofóbia. "Ide o iracionálny strach z užívania hormónov. Ženy s hormónofóbiou majú často chybné, neúplné a zavádzajúce informácie, veľmi často pozbierané z neodborných internetových článkov," pokračoval lekár.
Potvrdzuje to aj český SÚKL, ktorý overil, že v roku 2025 sa predalo a do lekární bolo odvezených až o jeden milión menej balení, čo predstavuje 1,7 miliónov kusov antikoncepčných prostriedkov. Rastú, naopak, takzvané "tabletky po". Tu však gynekológovia upozorňujú, že ide o núdzové riešenie a nie o bežný variant antikoncepcie.