Piatok30. január 2026, meniny má Ema, zajtra Emil

ŠÚKL odhalil šokujúce detaily o milostnom živote mladých: Prvý STYK až po dvadsiatke? Dôvod odkladu je jasný

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

PRAHA - Ak vás zaujíma téma sexuálneho života u mladých, možno vás prekvapia aktuálne trendy a čísla o tom, kedy začínajú dnešní tínedžeri a mladí dospelí sexuálne žiť. Hranica sa totiž od čias nultých rokov posunula rázne dopredu a niektorých možno šokuje, kedy do života prichádza prvé milovanie.

Téme sa venoval český portál CNN Prima News. Podľa portálu, ktorý vychádza aj zo zistení českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL), mladá generácia postupne odkladá začiatok sexuálneho života.

Menej kontaktov - viac času pred displejom či monitorom

Je tu aj ďalší trend, a síce pokles záujmu žien o hormonálnu antikoncepciu. To zas potvrdil SÚKL. Posúvanie hranice prvého styku vraj súvisí s rodinným zázemím, vzdelaním a s životnými prioritami mladej generácie. "Hlavne vo väčších mestách vidíme, že mladí ľudia kladú väčší dôraz na vzdelanie, osobný rozvoj a kariéru. Majú pestrý spoločenský a kultúrny život, čo môže oddaľovať začiatok sexuálneho života. Svoju úlohu tu hrá aj digitalizácia a sociálne siete - časť mladých ľudí nadävuje menej osobných kontaktov a trávi viac času online," vysvetľuje lekár gynekologickej ambupancie TopGynekologie Jaroslav Vráblik.

Slovenka žije s mužom, ktorý sa stále hrá na počítači.
Zobraziť galériu (3)
Slovenka žije s mužom, ktorý sa stále hrá na počítači.  (Zdroj: Getty Images)

Prvý sex až po dvadsiatke a spôsoby antikoncepcie

Témou je aj prvé milovanie a skúsenosti v sexe, ktorá podľa článku prichádzajú až po dosiahnutí 20 roku života. S týmto tvrdením prišla klinika Venova na základe vlastných zistení a sledovania dát.

Problémom je aj mužské osadenstvo. Tu sa hovorí hlavne o antikoncepcii v podobe kondómov. Tie môžu vystriedať aj mužské hormonálne tabletky, ktoré sa dostali do popredia a medzi nimi aj špecializované gély a implatnáty. Výnimku netvorí ani vazektómia, ktorá sa u mužov tiež stala témou.

ŠÚKL odhalil šokujúce detaily
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

U žien sa sleduje aj konzumácia antikoncepcie v podobe tabletiek. "V posledných rokoch zaznamenávame rastúci počet mladých žien, ktoré ich odmietajú," tvrdí Vráblik. Novým fenoménom je totiž strach z hormónov - tzv. hormónofóbia. "Ide o iracionálny strach z užívania hormónov. Ženy s hormónofóbiou majú často chybné, neúplné a zavádzajúce informácie, veľmi často pozbierané z neodborných internetových článkov," pokračoval lekár.

Potvrdzuje to aj český SÚKL, ktorý overil, že v roku 2025 sa predalo a do lekární bolo odvezených až o jeden milión menej balení, čo predstavuje 1,7 miliónov kusov antikoncepčných prostriedkov. Rastú, naopak, takzvané "tabletky po". Tu však gynekológovia upozorňujú, že ide o núdzové riešenie a nie o bežný variant antikoncepcie.

Viac o téme: MladíSexuálny životČeská republikaŠtátny ústav pre kontrolu liečivSÚKL
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Cigarety opäť zdražujú! Už
Cigarety opäť zdražujú! Už o pár hodín si fajčiari priplatia a tie sumy sú poriadne mastné
Domáce
FOTO Nezlomili ste si nikdy
Nezlomili ste si nikdy žiadnu kosť? Na sociálnych sieťach sa šíri STRAŠIDELNÁ teória! Lekári len krútia hlavou
Zaujímavosti
Hrozba umelej inteligencie zasiahla
Hrozba umelej inteligencie zasiahla aj pornopriemysel: Pracovníčka varuje! Pripravila ju o klientov aj identitu
Zaujímavosti
Kedy sú muži v
Kedy sú muži v posteli najaktívnejší? Vedci šokujú, vrchol neprichádza v dvadsiatke, ale oveľa neskôr! Budete prekvapení
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Helloklaudi - lyžovačka predtým, ako ste mali deti vs. s deťmi
Helloklaudi - lyžovačka predtým, ako ste mali deti vs. s deťmi
Prominenti
Na Hlavnom námestí v Bratislave protestovali mladí Maďari žijúci na Slovensku
Na Hlavnom námestí v Bratislave protestovali mladí Maďari žijúci na Slovensku
Správy
Minister J. Blanár prijal sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Štátneho sekretariátu Svätej stolice arcibiskupa P. R. Gallaghera
Minister J. Blanár prijal sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Štátneho sekretariátu Svätej stolice arcibiskupa P. R. Gallaghera
Správy

Domáce správy

Ďalší škandál Lajčáka: Nové
Ďalší škandál Lajčáka: Nové Epsteinove spisy odhaľujú neskutočné veci! Dievčatá sú nádherné, písal exminister
Domáce
Zdesenie z Trumpa? Politico
Zdesenie z Trumpa? Politico reaguje na Ficove ostré slová: Za textom si stojí a meniť ho nebude!
Domáce
FOTO Car frozen side mirror
Slovensko opäť zasiahne poľadovica: Už sú vydané výstrahy
Domáce
HRÔZA V TAXÍKU Slovenská POLITIČKA prežila peklo a strach. Prehovorila na VIDEU: Išlo o život
HRÔZA V TAXÍKU Slovenská POLITIČKA prežila peklo a strach. Prehovorila na VIDEU: Išlo o život
Bratislava

Zahraničné

ŠÚKL odhalil šokujúce detaily
ŠÚKL odhalil šokujúce detaily o milostnom živote mladých: Prvý STYK až po dvadsiatke? Dôvod odkladu je jasný
Zahraničné
Vladimir Putin
Nečakaná návšteva po Trumpových hrozbách: Putin prijal vysokého predstaviteľa Iránu
Zahraničné
Claudia Sheinbaum Pardo
Kuba nie je sama: Mexiko hľadá cesty, ako obísť americký tlak na clá
Zahraničné
Trápna kamufláž zachytená na
Trápna kamufláž zachytená na kameru ho stála ŽIVOT: Okupant sa prezliekol za tučniaka, DRON ho aj tak našiel!
Zahraničné

Prominenti

FOTO Modelka Andrea Verešová veľmi
Verešová a Jágr opäť spolu: Modelka DRÁŽDILA hokejistu odhaleným POPRSÍM! Jardo, KAM to čumíš?
Domáci prominenti
Obrovská strata pre filmový
Obrovská strata pre filmový svet: ZOMRELA mama (†71) Kevina zo Sám doma!
Zahraniční prominenti
Christina Aguilera
Kto potrebuje top, keď má na krku diamanty? Christina Aguilera rozhodne nie! NAHÉ PRSIA v akcii
Zahraniční prominenti
Adriana Novakov v seriáli
Intrigánska MRCHA je späť! Ale aká SEXI... Smelo do mňa, odkazuje divákom
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kedy sú muži v
Kedy sú muži v posteli najaktívnejší? Vedci šokujú, vrchol neprichádza v dvadsiatke, ale oveľa neskôr! Budete prekvapení
Zaujímavosti
Neviete sa zbaviť hlienu
Neviete sa zbaviť hlienu v dýchacích cestách? Takto znie rada tradičnej čínskej medicíny, ako na to
vysetrenie.sk
Hrozba umelej inteligencie zasiahla
Hrozba umelej inteligencie zasiahla aj pornopriemysel: Pracovníčka varuje! Pripravila ju o klientov aj identitu
Zaujímavosti
FOTO Nezlomili ste si nikdy
Nezlomili ste si nikdy žiadnu kosť? Na sociálnych sieťach sa šíri STRAŠIDELNÁ teória! Lekári len krútia hlavou
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Slovenskí podnikatelia pod drobnohľadom: Štát už čoskoro uvidí ich faktúry v priamom prenose! Koho sa to týka?
Slovenskí podnikatelia pod drobnohľadom: Štát už čoskoro uvidí ich faktúry v priamom prenose! Koho sa to týka?
Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)
Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?

Šport

Zranená Vonnová sa po nepríjemnom páde prihovorila fanúšikom: Olympijský sen stále žije
Zranená Vonnová sa po nepríjemnom páde prihovorila fanúšikom: Olympijský sen stále žije
Lyžovanie
VIDEO Nadpozemský Novak Djokovič! Srbská legenda otočila duel so Sinnerom a je vo finále
VIDEO Nadpozemský Novak Djokovič! Srbská legenda otočila duel so Sinnerom a je vo finále
Muži
Slovan schytal krutý debakel: Belasý líder na Zemplíne absolútne vyhorel a odchádza s výpraskom
Slovan schytal krutý debakel: Belasý líder na Zemplíne absolútne vyhorel a odchádza s výpraskom
Tipsport liga
VIDEO Hrozivý zjazd tesne pred ZOH: Jeden pád za druhým, Vonnová so slzami v očiach! Preteky museli zrušiť
VIDEO Hrozivý zjazd tesne pred ZOH: Jeden pád za druhým, Vonnová so slzami v očiach! Preteky museli zrušiť
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky

Kariéra a motivácia

Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendmi? Pozrite si tieto ponuky v top závodoch na západe aj východe Slovenska.
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendmi? Pozrite si tieto ponuky v top závodoch na západe aj východe Slovenska.
Zaujímavé pracovné ponuky
Firmy, pozor: Jeden deň v Nitre vám môže vyriešiť nábor na mesiace dopredu
Firmy, pozor: Jeden deň v Nitre vám môže vyriešiť nábor na mesiace dopredu
Ľudské zdroje
Rodičovský dôchodok má novú podobu: Komu a ako môžete poslať až 7 % zo svojich daní?
Rodičovský dôchodok má novú podobu: Komu a ako môžete poslať až 7 % zo svojich daní?
Aktuality
Makáte od rána do večera, no kariéra stojí na mieste? Toto je dôvod, prečo sa neposúvate ďalej
Makáte od rána do večera, no kariéra stojí na mieste? Toto je dôvod, prečo sa neposúvate ďalej
Kariérny rast

Varenie a recepty

Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Neviete, čo v piatok na večeru? Recept na rýchly šalát s kuracím mäsom v medovo-horčicovej marináde
Neviete, čo v piatok na večeru? Recept na rýchly šalát s kuracím mäsom v medovo-horčicovej marináde
Kuracie prsia
Šípková omáčka ako z reštaurácie: Z čerstvých šípok aj z lekváru
Šípková omáčka ako z reštaurácie: Z čerstvých šípok aj z lekváru
Rady a tipy

Technológie

Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
Armádne technológie
Ukrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárov
Ukrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárov
Armádne technológie
Parazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleli
Parazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleli
Veda a výskum
Pred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich tele
Pred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich tele
Veda a výskum

Bývanie

Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!

Pre kutilov

Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Záhrada
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Dvor a záhrada
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Budúci lídri vyrastajú doma: Tieto znamenia vraj vychovávajú najsebavedomejšie deti
Partnerské vzťahy
Budúci lídri vyrastajú doma: Tieto znamenia vraj vychovávajú najsebavedomejšie deti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalší škandál Lajčáka: Nové
Domáce
Ďalší škandál Lajčáka: Nové Epsteinove spisy odhaľujú neskutočné veci! Dievčatá sú nádherné, písal exminister
ŠÚKL odhalil šokujúce detaily
Zahraničné
ŠÚKL odhalil šokujúce detaily o milostnom živote mladých: Prvý STYK až po dvadsiatke? Dôvod odkladu je jasný
Trápna kamufláž zachytená na
Zahraničné
Trápna kamufláž zachytená na kameru ho stála ŽIVOT: Okupant sa prezliekol za tučniaka, DRON ho aj tak našiel!
Jeffrey Epstein
Zahraničné
Epsteinova kauza pokračuje: Najväčšie zverejnenie! USA sprístupnilo milióny nových strán spisov

Ďalšie zo Zoznamu