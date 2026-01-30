Trápna kamufláž zachytená na kameru ho stála ŽIVOT: Okupant sa prezliekol za tučniaka, DRON ho aj tak našiel!

KYJEV - Príchod nových technológií sa rýchlo prejavil aj na fronte pri rusko-ukrajinskom konflikte za našimi východnými hranicami. Najnovšie video však jemne pripomína grotesku, keď sa jeden z okupantov pokúšal veľmi lacno zamaskovať za zviera, ktoré prebýva v arktických podmienkach a nie na Ukrajine. Falošného tučniaka však rýchlo našiel dron a ďalšie zábery sú už prisilné aj na odvážnejšie povahy.
Na sociálnej sieti sa objavilo skutočne nevídané video, ktoré odzrkadľuje krutú realitu na vojenskom fronte. V zúfalstve či z nerozumu sa niektorí ruskí okupanti snažia maskovať aj do oblekov zvierat. Ich kamufláž však bola na videu nižšie jasne odhalená ukrajinskou stranou.
POZOR! Video obsahuje zábery, ktoré nie sú vhodné pre divákov mladších ako 18 rokov a slabšie povahy:
Na videu je jasne vidieť, že ruský vojak sa plánoval dostať cez línie nepriateľa skutočne kreatívne. Zamaskoval sa za tučniaka, pričom už z diaľky bolo vidieť, ako sa jeho ľudské nohy pohybuju smerom vpred.
Neznámy muž si na seba nasadil biely plášť s dierami a kapucňou. Tá možno len z diaľky hmlisto pripomínala hlavu tučniaka so zobákom. V búrlivo zasneženom teréne sa vojak pozeral navôkol a vydal sa dopredu. Netušil však, že o pár sekúnd príde o život.
Minister vydal posolstvo verejnosti
Krátko predtým, ako sa stihol zorientovať v ďalšom teréne sa k nemu priblížil dron a doslova ho rozmetal po okolí. K celému videu sa už vyjadril aj ukrajinský minister obrany Serhij Beskrestnov. "Možno vám to príde smiešne, no treba sa neustále zaoberať pokusmi nepriateľa o maskovanie," tvrdí Beskrestnov.