Deti sa potešia, rodičia menej! Pozrite sa, koľko voľna budú mať školáci v roku 2026: PREHĽAD prázdnin

BRATISLAVA - Aj rok 2026 prinesie slovenským školákom obľúbené prázdniny, pričom jarné voľno bude opäť rozdelené podľa krajov. Rodičia si tak môžu vopred naplánovať dovolenky, výlety či rodinné aktivity. Pozrite si prehľad všetkých prázdninových termínov.
Po konci vianočných prázdnin na začiatku januára, ktoré začínajú vždy pred Vianocami predchádzajúci rok, čakajú školákov najskôr polročné prázdniny, ktoré tento rok vychádzajú na pondelok 2. februára. Žiaci sa tak môžu tešiť z predĺženého víkendu.
Nasledovať budú jarné prázdniny, ktoré pre študentov budú konať postupne podľa krajov – ako prví si oddýchnu žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 16. do 20. februára. Nasledovať budú Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj od 23. do 27. februára, a napokon Košický a Prešovský kraj od 2. do 6. marca.
Pozrite, ako vychádzajú sviatky v roku 2026: Len pár predĺžených víkendov! Ako vyťažiť z voľných dní maximum?
Veľkonočné prázdniny začnú 2. apríla a potrvajú do 7. apríla, pričom deti sa do škôl vrátia 8. apríla. Letné prázdniny sa začnú tradične 1. júla a skončia 31. augusta, školský rok sa opäť rozbehne 1. septembra.
Jesenné prázdniny pripadnú na 29. a 30. október, návrat do škôl je naplánovaný na 2. november. Vianočné voľno začne tento rok 23. decembra a skončí 7. januára 2027, pričom vyučovanie sa obnoví na druhý deň 8. januára.