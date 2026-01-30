Verešová a Jágr opäť spolu: Modelka DRÁŽDILA hokejistu odhaleným POPRSÍM! Jardo, KAM to čumíš?

PRAHA - Na krste kalendára Andrey Verešovej (45) sa objavili hneď dvaja muži jej života. Okrem manžela Daniela Volopicha (61) nechýbala ani jej bývalá veľká láska, hokejista Jaromír Jágr (53). A pozor, Andrea si tentoraz pripravila poriadnu provokáciu – na sebe mala čierne hlboko vykrojené body, ktoré odhaľovalo jej bujné poprsie.
Jágrovo oko samozrejme sem tam zablúdilo, tam kam nemalo a z fotografií je jasné, že hokejový boh sa na modelku nevedel vynadívať. Andrea a Jágr sa pritom tvárili, že je všetko úplne bežné – smiali sa a spoločne pokrstili kalendár. Manžel Volopich však všetko bedlivo sledoval – sedel neďaleko so svojou dcérou Vanessou (18) a priateľmi a manželku si starostlivo strážil.
Verešová a Jágr kedysi tvorili jeden z najslávnejších párov českého showbiznisu. Ich vzťah bol búrlivý, ale čas staré rany zahojil a dnes medzi nimi panuje pokoj. „On je naozaj skvelý kamarát, úžasný, výnimočný človek. Vážim si, že bývalé priateľky podporuje,“ ospevovala hokejistu Andrea.
Večer mal však predovšetkým charitatívny rozmer. Celý výťažok putoval do Nadácie Andrey Verešovej, ktorá pomáha deťom z detských domovov a sociálne slabších rodín. Dres Jágra s legendárnym číslom 68 a vlastnoručným podpisom vydražili za 50-tisíc korún. Rovnakú sumu priniesli aj čierne šaty s kamienkami, ktoré mala Andrea počas večera na sebe. „Je krásne, že vďaka móde a pekným veciam môžeme pomáhať druhým,“ dodala pre Blesk modelka.
