Na slávneho operného speváka sa valí ŠPINA: Obvinenia zo sexuálneho obťažovania!

Multitalentovaný umelec sa narodil 21. januára 1941 v španielskom Madride. Keď mal osem rokov, jeho rodina sa presťahovala do Mexika, kde študoval na Národnom hudobnom konzervatóriu. Začínal s malými rolami, jeho prvou hlavnou úlohou bola postava Alfréda vo Verdiho opere La Traviatta (1961). V roku 1968 debutoval v USA v newyorskej Metropolitnej opere. Od tých čias znel jeho tenor v mnohých svetových operných domoch.

Svetovo slávnym sa Plácido Domingo stal aj ako jeden z "Troch tenorov". Ďalším bol dnes už nežijúci Luciano Pavarotti a tretím je José Carreras. Spolu spievali na mnohých koncertoch po celom svete a svojimi vystúpeniami pred veľkým obecenstvom priblížili operu širokým masám poslucháčov.

Počas svojej speváckej dráhy spieval Domingo na viac ako dvoch stovkách albumov, kompletných opier alebo kompilácií s opernými áriami či piesňami. Stál pri zrode medzinárodnej speváckej súťaže Operalia zameranej na podporu operných talentov.

Galéria fotiek (4) Plácido Domingo

Zdroj: SITA/AP Photo/Laszlo Balogh

V týchto dňoch sa v médiách objavili správy, že slávny operný spevák čelí novým obvineniam zo sexuálneho obťažovania. Najnovšie obvinenie vzniesla jeho kolegyňa v nedeľňajšej relácii španielskej televízie La Sexta. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že v rámci vyšetrovania z roku 2020 viac ako tri desiatky spevákov, tanečníkov, hudobníkov, učiteľov spevu a zamestnancov v zákulisí uviedli, že počas troch desaťročí boli svedkami alebo zažili nevhodné správanie Plácida Dominga, v súčasnosti 83-ročného.

Žena, ktorej identita zostala utajená, v rozhovore pre televíziu La Sexta uviedla, že Domingo sa jej údajne chcel dotýkať a pri inej príležitosti sa ju vraj pokúsil pobozkať. K incidentom došlo začiatkom 21. storočia, informuje TASR.

Žena objasnila, že k prvej udalosti tohto druhu došlo počas skúšky, keď sa jej Domingo pred kolegami spýtal: „Počúvaj, môžem dať ruku do jedného z tvojich pekných vreciek? Mala som na sebe nohavice s vyšívaným zadným vreckom," povedala žena, ktorá v danom okamihu nevedela, ako zareagovať. Dodala, že Dominga nenahlásila ani svojim šéfom ani úradom. „Je to Domingo. Je nedotknuteľný," dodala.

Reuters požiadal Domingových agentov o komentár, ktorý však zatiaľ neposkytli. Vyšetrovanie Amerického spolku hudobných umelcov (AGMA) v roku 2020 dospelo k záveru, že Domingo sa správal nevhodne. Domingo vtedy vo svojom vyhlásení uviedol, že rešpektuje rozhodnutie žien prehovoriť a že ho "skutočne mrzí bolesť", ktorú im spôsobil. Všetky tieto zistenia podnietili Španielsko, aby v divadlách financovaných z verejných zdrojov zrušilo plánované vystúpenia tenoristu, ktorý sa medzičasom stal barytonistom.

Plánované Domingove vystúpenia zrušili aj viaceré americké inštitúcie vrátane Metropolitnej opery v New Yorku a opery v San Franciscu. Okrem toho Domingo odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa losangeleskej opery, v ktorej sa interným vyšetrovaním zistilo, že desať obvinení vznesených proti nemu je "dôveryhodných". Žiadne z týchto obvinení nevyústilo do súdneho konania.

V rozhovore pre španielsky denník El Mundo z januára roku 2022 Domingo poprel, že by niekoho obťažoval, a povedal, že sa cíti byť odsúdený verejnou mienkou za to, že sa neozval. Vyšetrovanie AGMA bolo podľa neho čiastočné a obsahovalo len málo konkrétnych faktov. Domingo sa v júni vrátil do Španielska, aby sa - po takmer rok a pol trvajúcej absencii - zúčastnil na charitatívnom koncerte. Vystupoval aj v iných krajinách.