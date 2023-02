Obrovský škandál na fakulte Masarykovej univerzity v Brne: Vyučujúci sexuálne obťažovali študentky!

Dvaja z obvinených pedagógov už dostali výpoveď, posledný je zatiaľ dočasne zbavený vyučovania. Údajne nútili študentky k sexuálnemu styku na letných a zimných kurzoch, ktoré organizovala fakulta. Konkrétne situácie sa mali odohrávať v rokoch 2013-2022.

Podľa obetí učitelia nevhodným spôsobom komentovali aj fyzický vzhľad študentiek, narážali na ich mladé telá a poznamenali, že v treťom ročníku „to bude stát za starou bačkoru“. Priznali sa tiež, že neradi chodia na kurzy s diaľkovými študentkami, lebo sú to „staré ženské“. Alkohol údajne tiekol na týchto kurzoch prúdom a učitelia ho pili z pupkov mladých študentiek, informovali Seznam správy. Podľa výpovede na sexuálny styk mali dokonca určenú chatku, špeciálne kľúče, ale aj znamenie. „Biely uterák znamenal, že nechcú byť rušení“, prezradila jedna zo študentiek.

Študentky však teraz poskytli svedectvo, v ktorom tvrdia, že obťažovanie nebolo len zo strany pedagógov k študentkám, ale aj zo strany študentiek, ktoré obchytkávali svojich pedagógov. „Nikto z nás nechce spochybňovať tvrdenia študentiek a absolventiek, ktoré poskytli svoje výpovede médiám. Samozrejme chceme, aby došlo k spravodlivému vyšetrovaniu, pokiaľ sa potvrdí toto závažné obvinenie. Našim cieľom je ale ukázať aj druhú stranu mince,“ povedala jedna zo študentiek, ktorá chcela zostať v anonymite. Reportérovi denníka Právo dokonca ukázala videozáznam, ktorý dokazuje, ako študentka obťažovala na spomínaných kurzoch svojho pedagóga. Aj keď naznačil, že mu je to nepríjemné a nepáči sa mu to, nenechala sa odbiť a tak jej spolužiačka celú situáciu zaznamenala. Autorka videa však priznala, že aj ona sa občas chovala vyzývavo a nevhodne. „Vyučujúci to vždy ustáli a vysvetlili mi, že je to neprípustné,“ priznala sa.

Ďalšia študentka opísala moment, pri ktorom k incidentu prišlo. Údajne sa tieto návrhy odohrali večer v spoločenskej miestnosti, kde prevládala uvoľnená atmosféra vďaka alkoholu. Spolužiačka dávala profesorovi sexuálne návrhy, ktoré on rázne odmietol, čo ju však ešte viac nahnevalo a začala kričať a nadávať mu. Neskôr sa však ospravedlnila a dohodli sa, že to ďalej nebudú riešiť.

Dekanka Simona Koryčánková oznámila, že fakulta aktuálne zvažuje možnosť, že športové kurzy zruší úplne. Na katedre telesnej výchovy už ale zostal vyučovať len jeden muž a to bývalý dekan fakulty, ktorý na spomínané kurzy ani nechodil. „Pre mňa je teraz prvoradé to, aby sa situácia nedotkla študentov, a aby sme s kolegyňami, s ktorými som tu zostal, dokázali zvládnuť potrebné predmety,“ povedal pre denník Právo.