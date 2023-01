Tajný a krátky boj s rakovinou: Kirstey Alley zomrela len 5 týždňov pred narodeninami!

LOS ANGELES - Začiatkom decembra zarmútila filmových fanúšikov správa o smrti herečky Kirstie Alley. Tá by dnes oslavovala 72. narodeniny.

Kirsten Louise Alley sa narodila 12. januára 1951 v meste Wichita v americkom štáte Kansas. Popri univerzitnom štúdiu sa začala venovať herectvu, neskôr pracovala ako bytová dizajnérka. V rokoch 1970 – 1977 bola vydatá za Roberta Alleyho, ktorého priezvisko si ponechala.

Jej celovečerným debutom sa stal kultový sci-fi film Star Trek II: The Wrath of Khan (Star Trek II: Khanov hnev, 1982). Popularitu, ktorú jej priniesol, si však začínajúca herečka neužila. V tom čase sa spamätávala z rodinnej tragédie, pri autonehode jej opitý vodič zabil matku.

Galéria fotiek (9) Kirstie Alley

Zdroj: Paramount Pictures

Pred kameru sa Kirstie Alley vrátila v úspešnom televíznom sitkome Cheers (Na zdravie, 1982). Svojím stvárnením Rebeccy Howeovej zaujala divákov i kritiku a získala prestížne ocenenia. S úspechom sa stretlo i jej účinkovanie vo výpravnom historickom seriáli z dôb americkej občianskej vojny s názvom North and South (Sever a Juh, 1985), v ktorom si zahral tiež známy herec Patrick Swayze. Nasledovala vydarená komédia Summer School (1987) a akčný triler Shoot to Kill (Smrť v pätách, 1988) v hlavnej úlohe so Sidney Poitierom.

Väčšina filmových fanúšikov si herečku spája najmä s vydarenou komédiou Look Who's Talking (Pozri, kto to hovorí, 1989). Originálna snímka zarezonovala vďaka postave malého Mikeyho a jeho nápaditému monológu, ktorý počujú iba diváci. Mikeyho atraktívnej slobodnej mamičke v podaní Kirstie sekundoval mladý John Travolta v úlohe taxikára Jamesa. Film sa dočkal i dvoch pokračovaní, úspech prvého však nedosiahli.

Galéria fotiek (9) Kirstie Alley

Zdroj: TriStar Pictures

Z jej filmografie stojí za zmienku tiež televízna dráma David's Mother (Dávidova matka, 1994) alebo brilantná komédia Woodyho Allena Deconstructing Harry (Pozor na Harryho, 1997).

Druhým manželom herečky bol v rokoch 1983 – 1997 Parker Stevenson, s ktorým mala dve deti. Kirstie Alley zomrela vo veku 71 rokov 5. decembra 2022 po krátkom boji s rakovinou. Oznámili to jej deti vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach. "So zármutkom vás informujeme, že naša neuveriteľná, húževnatá a milujúca matka zomrela po krátkom boji s rakovinou, ktorú jej zistili len prednedávnom," uviedli herečkine deti. O jej chorobe verejnosť netušila.

Kirstie zomrela obklopená najbližšou rodinou v centre pre liečbu rakoviny Moffitt Cancer Center na Floride. Na úmrtie Alleyovej už reagoval jej herecký kolega John Travolta, s ktorým si zahrala v niekoľkých filmoch. "S Kirstie som mal jeden z najvýnimočnejších vzťahov. Milujem ťa Kristie, Viem, že sa znovu uvidíme," uviedol Travolta na Twitteri.