Rozvod moderátora a herečky po 26 rokoch: Utajená nemanželská dcéra a ďalšia nevera!

PRAHA - Ako moderátor bol veľmi obľúbený a tvoril sympatickú dvojicu s herečkou Zlatou Adamovskou. Neskôr Radek John vstúpil do politiky a prevalilo sa, že má nemanželskú dcéru. A v tom čase už aj ďalšiu milenku.

Radek John sa narodil 6. decembra 1954. Študoval dramaturgiu a začiatkom 80. rokov začal pracovať ako redaktor. Venoval sa cestopisným reportážam.

Zároveň pracoval aj ako scenárista pre Filmové štúdio Barrandov. Je podpísaný pod scenármi k snímkam Sněženky a machři či Tankový prapor. V televízii Nova zodpovedal za relácie ako Na vlastní oči, ktorú aj moderoval, alebo Občanské judo či Peříčko.

Galéria fotiek (3) Radek John a Karel Šíp

Zdroj: Tv Nova

Ako moderátor bol obľúbený a niekoľkokrát vyhral anketu o najobľúbenejšiu tvár televíznej obrazovky. Neskôr sa rozhodol vstúpiť do politiky – bol aj ministrom vnútra – a mnoho sympatií stratil.

Navyše sa prevalilo, že svoju manželku, herečku Zlatu Adamovskú, pravidelne podvádzal. Keď zistila, že má Radek utajenú nemanželskú dcéru, rozhodla sa po 26 rokoch požiadať o rozvod. „O celej veci som sa dozvedela deň predtým, než to vyšlo v novinách. Nie je pravda, že to už dávno viem. Nemanželské dieťa svojho muža by som nikdy nepodporovala a podávam žiadosť o rozvod,” vyhlásila pre Blesk herečka. „Nie je mi vôbec dobre. Bože. Sedem rokov tam dochádza a ja o tom nič neviem. Pripadám si ako blázon,” dodala.

Galéria fotiek (3) Veronika Žilková, Radek John a Zlata Adamovská

Zdroj: Tv Nova

Navyše, John mal v tom čase už ďalšiu milenku, modelku Markétu Zámyslickú. Tú si minulý rok v lete vzal za manželku.