Legendárny športovec požiadal o ruku slávnu hereckú bohyňu: O pár dní zomrela!

Joe DiMaggio (Zdroj: youtube.com/Baseball Hall of Fame)

HOLLYWOOD - Nie je žiadnym tajomstvom, že herecká bohyňa Marilyn Monroe bola vydatá za bejzbalového hráča menom Joe DiMaggio. Išlo len o krátke manželstvo, po jej ďalšom rozvode sa však začali opäť stretávať. Športovec ju údajne opäť požiadal o ruku. No o pár dní herečka zomrela. Už sa nikdy neoženil...

Joe DiMaggio sa narodil 25. novembra 1914 ako Giuseppe Paolo Di Maggio junior. Jeho otec bol rybár a viedol k tejto profesii aj svojich synov. Joe sa však tejto práci snažil vyhýbať a otec ho označoval ako lenivého a na nič súceho.

Ako 10-ročný začal hrať bejzbal s kamarátmi, v roku 1931 sa stal poloprofesionálom. O rok neskôr sa už konal jeho profeionálny debut v San Francisku.

(Zdroj: youtube.com/Baseball Hall of Fame)

Neskôr prešiel do New Yorku, kde už zotrval počas celej kariéry. V roku 1941 prepisoval históriu, keď v 56 po sebe nasledujúcich zápasoch odpálil loptičku minimálne raz. Tento jeho rekord stále platí, nikto ho ešte neprekonal.

V roku 1949 sa stal prvým hráčom, ktorý podpísal zmluvu v hodnote 100-tisíc dolárov. Počas jeho kariéry sa klub New York Yankees stal 10-krát víťazom americkej ligy a 9-krát triumfoval vo svetovej sérii.

Do dôchodku sa rozhodol odísť ako 37-ročný. „Dosiahol som stupeň, kde už nemôžem byť viac produktívny. Keď už bejzbal nie je zábava, nie je to už hra, a tak som odohral tú svoju poslednú,” povedal ku koncu kariéry. O 4 roky neskôr bol uvedený do bezbalovej siene slávy. V roku 1969 bol vyhlásený za najväčšieho žijúceho bejzbalového hráča.

Joe DiMaggio a Marilyn Monroe (Zdroj: Profimedia)

DiMaggio bol dvakrát ženatý. Prvý raz s herečkou Dorothy Arnold, ktorá mu porodila syna. Druhou jeho manželkou bola slávna Marilyn Monroe. Tá sa s ním najprv stretnúť nechcela, myslela si, že Joe bude klasický arogantný športovec, nakoniec sa do seba zaľúbili. Ich manželstvo však trvalo iba 9 mesiacov.

Ich cesty sa opäť stretli po herečkinom ďalšom rozvode. Bývalý športovec mal pocit, že sa v jej živote vyskytujú ľudia, ktorí jej škodia a chcel ju chrániť. Jeho zamestnávateľ neskôr uviedol, že Joe odišiel 1. augusta 1962 z práce, pretože chcel Marilyn znovu požiadať o ruku. Slávna blondínka následne 4. augusta 1962 zomrela. DiMaggio sa už nikdy znovu neoženil.

Legendárny bejzbalový hráč zomrel 19. januára 1999 po tom, čo sa v októbri 1998 podrobil operácii kvôli rakovine pľúc.

(Zdroj: Profimedia)