Hercom sa stal až na štvrtý pokus: Tajomstvo dlhého manželstva s utajenou ženou a boj s rakovinou

PRAHA – Miroslav Táborský je neprehliadnuteľný! Vďaka svojmu výzoru si zahral blbcov, pétepákov, zloduchov či podliakov. V súkromí je to však citlivý človek.

Miroslav Táborský sa narodil 9. novembra 1959 v Prahe. Jeho túžba stať sa hercom bola natoľko silná, že ho neodradili ani neúspešné prijímacie skúšky na DAMU. Na herectvo ho prijali až na štvrtý pokus. Málokto však vie, že jeho životná cesta sa mohla uberať celkom iným smerom. V mladosti totiž veľa plával a celkom vážne uvažoval o kariére profesionálneho plavca. Ibaže kvôli problémom s chrbticou sa musel športu vzdať. Kým ho prijali na DAMU, nezaháľal, študoval fyziku na Pedagogickej fakulte v Hradci Králové. Po ukončení štúdia herectva dostal angažmán v divadle v Kladne, čoskoro sa však začal presadzovať aj na pražských scénach.

Vo filme dostal prvú úlohu v roku 1987, režisér Dušan Klein ho obsadil do hororu Prízrak. V roku 1990 hral vo filme Tichá bolesť, po ktorom nasledovali divácky obľúbené filmy Tankový prapor (Vít Olmer, 1991) a Černí baroni (Zdeněk Sirový, 1992). O rok neskôr si zahral v komédii Konec básníků v Čechách. Táborský sa potom objavil aj v ďalších pokračovaniach – Jak básníci neztrácejí naději (2004) a Jak básníci čekají na zázrak (2016).

Miroslav Táborský vo filme Lotrando a Zubejda
Zobraziť galériu (11)
Miroslav Táborský vo filme Lotrando a Zubejda  (Zdroj: Česká televize)
V roku 1996 si zahral Miroslav Táborský v rozprávke Lotrando a Zubejda, ktorú podľa poviedky Karla Čapka nakrútil Karel Smyczek. V tom istom roku sa tiež objavil ako komunistický policajt v snímke Kolja, ktorého scenáristom bol Zdeněk Svěrák a nakrútil ho jeho syn Jan Svěrák. V roku 1997 získal Oscara za najlepší zahraničný film.

Ďalší úspech zaznamenal vďaka filmu Dievča tvojich snov španielskeho režiséra Fernanda Truebu. Hlavnú postavu stvárnila Penelope Cruz. „V tomto filme bolo asi osem absolútne špičkových španielskych hercov vrátane dnes svetovej superstar Penélope Cruz, ktorá v tom čase bola na začiatku americkej kariéry, vtedy nakrúcala len druhý americký film. Vlastne som bol pri jej prerode zo španielskej superstar na svetovú,“ povedal Táborský, ktorý za film získal v roku 1999 prestížnu Gyovu cenu v kategórii Objav roka.

„Mal som to šťastie, že som podobným spôsobom prišiel k pekným úlohám, napríklad v hororovom príbehu Snehulienka, kde som sa stretol so Sigourney Weaver alebo Samom Neillom. A veľmi peknú prácu som mal vo filme Kliatba bratov Grimmovcov s Mattom Damonom a dnes už zosnulým Heathom Ledgerom,“ doplnil Táborský pre webmagazin.sk a dodal: „Pre mňa zostane príjemnou spomienkou, že som s Mattom Damonom a Heathom Ledgerom hral medzi karavanmi futbal cez prestávku (smiech), bola to veľmi pekná spolupráca. A so Sigourney Weaver som sa porozprával o deťoch, o divadle. Vôbec som nevedel, že hrá divadlo. V tom čase sme mali rovnako staré deti, takže sme sa mali o čom rozprávať. Keby som vedel trochu lepšie po anglicky, tak by tie rozhovory boli aj dlhšie.“

Miroslav Táborský a Zdeněk Svěrák v seriáli Stopy Jára Cimrmana
Zobraziť galériu (11)
Miroslav Táborský a Zdeněk Svěrák v seriáli Stopy Jára Cimrmana  (Zdroj: Česká televízia/Mikuláš Křepelka)
Jan Svěrák obsadil Miroslava Táborského do svojej vojnovej drámy Tmavomodrý svět (2001), i do filmu Vratné láhve (2007). Neskôr hral v komédii Bobule (2008), vo filme Toman Ondřeja Trojana (2018), v roku 2019 ho mohli vidieť diváci v snímkach Pražské orgie (Irena Pavlásková) a Na střeše (Jiří Mádl) a najnovšími filmami sú Sladký život, Léto s Evženem či Moře na dvoře.

Rovnako pestrý je aj zoznam seriálov, v ktorých Táborský hral. Prvým bol už v roku 1981 detský seriál Škola za školou. Medzi najznámejšie patria Četnické humoresky, Místo nahoře, Cukrárna, Zdivočelá země, Labyrint, První republika, či Vinaři.

Na rozdiel od iných umelcov, ktorí svoje bohémstvo prenášajú aj do súkromných vzťahov, je Miroslav Táborský už viac ako 30 rokov verný jedinej žene, manželke Kateřine. Mala podobný osud ako Miroslav, prijímačky na bábkoherectvo sa jej podarilo spraviť až na tretí pokus. Obaja boli spočiatku kamaráti, až neskôr ich vzťah nabral iný rozmer. Herec spomína, že nejaký čas ani netušil, či už spolu vlastne chodia alebo sú stále iba kamaráti. „Mal som proste šťastie. Vážim si to a beriem to ako dar,” zveril sa v minulosti pre web Prima Ženy. Mimochodom, dodnes jej nosí kvety a zahŕňa ju pozornosťou. Zrejme aj preto ich vzťah vydržal tak dlho. V spoločnosti sa však spolu neukazujú, Kateřina je introvertný typ.

Manželka bola pre Táborského veľkou oporou aj vtedy, keď mu nečakane a úplnou zhodou náhod diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. Jedného dňa si totiž zašiel na strelnicu, kde takmer ohluchol. Išiel preto k lekárovi, ktorý bol našťastie tak dôsledný, že mu doporučil kompletnú prehliadku. Vtedy bol odhalený jeho onkologický problém. Našťastie sa ho podarilo podchytiť hneď v začiatku, takže stačila operácia a Táborský nemusel podstupovať chemoterapiu či inú náročnú liečbu. Aj vďaka manželkinej starostlivosti sa z toho rýchlo dostal a hlavne, neprepadol depresii.

Manželská dvojica má spolu dvoch synov – Dominika a Radovana. „Ten starší je manažérsky typ. Ten mladší síce dlho tvrdil, že chce byť hercom, ale potom sa zahľadel do filmovej kamery, takže chce byť kameraman a aj sa tej profesii venuje. Teraz je dôležité, aby mal tú prácu peknú, tešila ho a bol spokojný,” uviedol Táborský pred časom pre Super.cz.

