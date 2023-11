Od smrti Dušana Pašeka ml. (†36) uplynuli 2 roky: Jeho kamarát prehovoril o osudných chvíľach!

(Zdroj: TASR)

Včera uplynuli presne 2 roky od tragédie, ktorá zasiahla všetkých fanúšikov slovenského hokeja. Na bratislavskej Kolibe si totiž siahol na život vtedy len 36-ročný bývalý hokejista a riaditeľ tímu Bratislava Capitals Dušan Pašek. Mnohí sa dodnes domnievajú, cítil obrovskú vinu za smrť len 24-ročného hráča svojho klubu Borisa Sádeckého.

Aktuálne o smutných chvíľach pre sport24 prehovoril jeho dlhoročný kamarát Matej Lánik. „Už vo štvrtok poobede som dostal správu, že neprišiel na stretnutie s trénermi a kapitánom tímu, kde mali po informácii o smrti Borisa Sádeckého určiť ďalší postup. Zaraz som tušil, že sa niečo deje, pretože Dušan by na taký dôležitý míting nikdy nemeškal,“ priznal svoje obavy Lánik.

„Razom som preto začal komunikovať s každým, kto mohol tušiť, kde môže byť. Keď sa nám večer podarilo náhodou, vďaka jednej dievčine, nájsť jeho auto na Kolibe, ihneď sme tam vyrazili a Dušana celú noc hľadali. Žiaľ, neúspešne. Keď som sa ráno dozvedel tú tragickú správu, bolo to niečo strašné. Slovami ani neviem opísať, ako hrozne som sa cítil,“ prezradil kamarát.

No dôvod prečo si Dušan siahol na život, vraj ani on nedokáže uhádnuť. „Dušan bral každého hráča ako svojho syna, ktorého doniesol do svojho milovaného klubu. Borisova smrť ho veľmi bolela, bola to preňho veľká strata. Či si však siahol na život naozaj preto, sa už nikdy nedozvieme,“ dodal.

Dušan Pašek