Šmahelov ranný TRAPAS: Doplatil na svoje priveľké sebavedomie... Ups, HANBA pred všetkými!

Moderátor Martin Šmahel patrí v poslednom čase medzi tých menej šťastných, aspoň čo sa týka pracovných príležitostí v televízii. Akosi na neho pozabudli a zdá sa, že smola sa mu tak trochu lepí na päty aj v súkromí.

Napriek tomu na svojej sociálnej sieti je stále aktívny a so svojimi fanúšikmi sa delí o svoje súkromie a taktiež aj o zážitky zo svojho života. Včera sa mu podarilo vyrobiť si trapas, na ktorý zrejme nezabudne do konca života.

„Ráno pri tankovaní navštívil som čerpačku, ale nebol ani jeden stojan voľný na mojej strane, kde mám nádrž, tak som prišiel tam, kde som musel ťahať pištoľ z druhej strany. Prišla obsluha a spýtala sa, či s tým potrebujem pomôcť. Samozrejme, že som bol sebavedomý a odbil som ho slovami: myslím si, že to zvládnem sám,“ prezradil na úvod. No charizmatickému moderátorovi sa to nejako vymklo spod kontroly a hanba bola na svete.

Fešák si začal umývať auto, zatiaľ čo tankoval, keď tu zrazu: „Prásk a išiel som sa pozrieť, čo sa stalo a pištoľ sa vysunula a ostriekala polovičku auta aj chodník tam, kde som tankoval, takže moc som si nepomohol, trapas hneď na ráno,“ dodal zahanbený Šmahel, ktorý si takto ostriekal auto pohonnými hmotami hneď po tom, čo si ho vyleštil. A tak sa do toho mohol pustiť znovu... Celý príbeh si môžete vypočuť vo videu vyššie.