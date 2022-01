Drsná minulosť moderátorky Majtánovej: Po rozchode s mafiánom... Finančné dno!

Karin Majtánová sa narodila 1. februára 1974. Už počas štúdia na gymnáziu si privyrábala ako modelka na módnych prehliadkach. Zviditeľnila sa v roku 1993, keď sa stala prvou slovenskou miss.

Po víťazstve v súťaži krásy sa ďalej venovala modelingu. No zakrátko otehotnela. Dcéra Karin sa jej narodila zo zväzku s Milanom Reichelom, kamarátom Mikuláša Černáka, ktorý sám bol označovaný za šéfa tatranskej mafie.

„Bola to láska na prvý pohľad. Taká, ktorá je len raz v živote a nebyť toho, že musel odísť zo Slovenska, myslím, že by sme sa nikdy nerozišli,” povedala pred pár rokmi pre týždenník Šarm. Práve po rozchode s Reichelom sa dostala na finančné dno. „Keď som sa po rozchode s otcom mojej dcéry vrátila domov, v peňaženke som mala 40 korún. Vtedy som rozmýšľala, čo Kajke za to kúpim. Rodičia ma prijali s otvorenou náručou, ale bolo to pre mňa ťažké, som veľmi hrdá. Keď ma mama volala – poď sa najesť, tvárila som sa, že nie som hladná,” uviedla nedávno pre magazín Národnej banky Slovenska.

V roku 1998 sa Majtánová dostala do RTVS, kde pôsobila na pozícii dramaturgičky v redakcii hudby a zábavy. Moderovala aj viaceré projekty a od roku 2008 je tvárou Dámskeho magazínu.

Karin Majtánová má dve deti, po dcére Karin sa jej narodil syn Samko, ktorého má s exmanželom Jurajom Jančichom. Hoci dlho prehlasovala, že sa už nikdy nevydá, v auguste 2021 povedala áno dlhoročnému partnerovi Petrovi Kremnickému.

