Príčina náhlej SMRTI herca (†67) z Priateľov: ZABILI HO ANTIBIOTIKÁ!

Mike Hagerty náhle zomrel 5. mája v Los Angeles, potvrdila to vtedy na sociálnej sieti komička Bridget Evernett. Príčinu jeho smrti však neuviedla. No dnes je už známa. Portál TMZ uviedol, že herec upadol do kómy po tom, čo sa u neho prejavila veľmi silná nežiadúca reakcia na antibiotiká.

Informácia pochádza od zdroja blízkeho Mikovi. Ten tiež uviedol, že herec liek užil kvôli infekcii, ktorá od apríla trápila jednu z jeho nôh. Zo zdravotných problémov sa síce už zotavoval, no stále sa necítil úplne fit. Svojmu zdravotnému stavu tak chcel dopomôcť ďalšími antibiotikami... No tie ho napokon stáli život.

Galéria fotiek (3) Zdroj: HBO Max

Mike Hagerty nakrúcal nový seriál s názvom Niekto, niekde pre HBO Max, ktorý mal premiéru v januári 2022 a v týchto chvíľach sa pripravovala aj jeho druhá séria. Bola to jeho posledná herecká úloha. V sitkome Priatelia pôsobil od roku 1994 do roku 2004 a celkovo sa objavil v piatich epizódach.