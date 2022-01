Kráľ českého country: Na prísny ZÁKAZ od lekárov kašľal... Neskutočné bolesti a smrť!

Michal Tučný sa narodil 11. januára 1947, pochádzal z výtvarníckej rodiny, vyučil sa za predavača a neskôr zmaturoval na strednej ekonomickej škole. Základné hudobné vzdelanie získal na ľudovej škole umenia.

Začínal ako 14-ročný v dixielandovej kapele, potom v roku 1963 hral na bicích v beatovej skupine The Makers. A k tomu výborne spieval. Country & western bol štýl, pre ktorý sa v 60. rokoch rozhodol. Jeho prvé úspechy sú prakticky rovnako staré ako prvé úspechy českej country hudby.

V roku 1967 sa zúčastnil historicky prvého ročníka festivalu Porta – ako hosť skupiny Rangers. A hneď toto prvé vystúpenie bolo úspešné. Rangers Portu vyhrali, a to aj vďaka anglickej výslovnosti a frázovaniu Michal Tučného. Rok nato účinkoval na Porte s bratovou skupinou Rivals. Opäť úspešne.



V roku 1969 mu miesto za mikrofónom ponúkli Greenhorns. S Michalom bol však problém, pretože nechcel spievať česky. V roku 1970 vystupovali Greenhorns v televíznom programe Mates a tam musel spievať po česky. Zahrali pesničku Rovnou, jo tady rovnou. Tá spolu so skladbou Vlak půlnoční vyšla na prvom singli. Odvtedy spieval česky. V roku 1974 prešiel do skupiny Fešáci a v roku 1980 založil vlastnú skupinu Tučňáci, s ktorou mohol realizovať svoje predstavy o interpretácii country & western hudby.

Od roku 1970 nahral viac ako 250 skladieb. Jeho spevácku dráhu mapujú kompilácie Best Of, vydaná v marci 2006, Best Of 2, vydaná v januári 2007, obe na etikete vydavateľstva Supraphon. Atmosféru koncertov Michala Tučného skvele dokumentuje album Michal Tučný – Pod Kašperkem, čo je záznam koncertu z 19. apríla 1984, ktorý vyšiel v novembri 2007. V júni 2008 vyšlo DVD Fidlej a hraj, v novembri 2008 vyšiel Poslední album posledního kovboje.

V auguste 2010 vydal Supraphon komplet desiatich albumov pod názvom Michal Tučný 1982 – 1994. Táto kolekcia sumarizuje spevákovu supraphonskú éru s kapelou Tučňáci, jeho posledné nahrávky s názvom Šťastné staré slunce a navyše výber najväčších hitov a singlových bonusov. Poslední kovboj, Báječná ženská, Modrá z džín, Koukám, jak celá země vstává, Cesty toulavý, Ještě dlouhou cestu mám, Felína, Všichni jsou už v Mexiku, Chtěl bych být medvídkem, Rovnou, jo tady rovnou, Pověste ho vejš, Jižanský rok, Snídaně v trávě, Jak chcete žít bez koní, Tam u nebeských bran či Mám páru, to je len niekoľko úspešných piesní tohto výnimočného speváka z celej zostavy na tomto komplete. Jeho životnú dráhu približuje aj kniha Michal Tučný – A vzpomínky ty nemůžeš si zout (HAK, 1999).

Michal Tučný zomrel vo veku 48 rokov 10. marca 1995. Celoživotne mal zdravotné problémy. Už ako dieťa prekonal komplikovanú žltačku, čo mu oslabilo pečeň. v roku 1975 mu prasklo hrubé črevo, neskôr mal zápal pobrušnice. Ku koncu života trpel rakovinou pečene.

Jeho celoživotným problémom bol alkohol. Ako spomínal kolega z kapely, Tučný mával strašnú trému, a tak si vždy pred vystúpením doprial pár pohárikov. Neskôr údajne popíjal aj so svojou priateľkou Evou Olmerovou.

To, že pije, vedela aj jeho neskoršia manželka Marta. „Samozrejme som vedela, že pije a ja som alkohol bytostne neznášala od detstva, mne bolo zle, keď som videla opitého človeka. Pre mňa to bolo veľké prekonávanie tohto problému, keď som si s tým Michalom začala,” uviedla v dokumente Poslední kovboj.

Ako zas spomínal zabávač Petr Novotný, ktorý dlhodobo s Michalom vystupoval, po operácii prasknutého čreva Tučný abstinoval a všetko bolo skvelé. Lenže podľa manželky mu potom iný lekár povedal, že pivo mu neuškodí. A neskôr bol Novotný svedkom, ako si dal víno. „Bohužiaľ to bol začiatok, ktorý už nikdy nemal koniec,“ povzdychol si.

A tak napriek zdravotným problémom a prísnemu zákazu od pôvodných ošetrujúcich lekárov si spevák alkohol nakoniec neodopieral. V jeden večer si však šiel ľahnúť a čoskoro ho prebudili bolesti. „V noci sa prebudil, bolo mu strašne zle, plakal od bolesti, tak sme zavolali záchranku,” spomínala Tučného dcéra. Hoci do záchranného vozidla ešte hrdo nastúpil sám, domov sa už nikdy nevrátil. „Ja si myslím, že to už vzdal, že tej bolesti už mal dosť,” vyjadrila sa vdova.

„Z môjho pohľadu manželky, mamy a babičky, tak samozrejme zomrel predčasne. Ale keby som vzala jeho život tak fatálne, tak si myslím, že to tak asi proste malo byť. On si naozaj veľa prežil, veľa zjedol, veľa vypil, veľa zaspieval... Tak asi splnil všetko, čo tu mal urobiť,” povedala v spomínanom dokumente.

