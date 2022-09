Neuveríte, že má 82 rokov! Sue Ellen z Dallasu vyzerá fakt úžasne

Linda Gray sa narodila 12. septembra 1940. V 60. rokoch pracovala ako modelka a prvé herecké príležitosti prišli v reklamách. V 70. rokoch už mala menšie úlohy v seriáloch.

Sláva prišla až s Dallasom, ktorý sa objavil na obrazovkách v roku 1978. Ďalšie časti prišli v 90. rokoch a tie posledné v roku 2014.

Okrem toho sa Linda objavila v seriáloch ako Modelky s.r.o., Melrose Place, či Hand of God. zahrala si aj vo filmoch Oscar, Bonanza: Návrat, Dokonalé protiklady, Škôlka pre seniorov.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Lorimar Television

Linda Gray bola 21 rokov vydatá za režiséra a fotografa Eda Trashera, s ktorým mala dve deti – Jeffa a Kehly. V novembri 2020 herečka oznámila smutnú správu, že jej syn zomrel na leukémiu.

Linda sa našťastie po jeho tragickej smrti neuzavrela do seba. Chodí do spoločnosti a nedávno si užívala plavbu po Atlantiku na lodi Queen Mary 2. A pozrite, ako skvelo vyzerá – 82 rokov by jej asi tipoval málokto.