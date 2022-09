Z krásnej herečky kňažná: Nešťastná zvažovala rozvod... Toto ju zastavilo!

Grace Patricia Kelly sa narodila 12. novembra 1929 vo Philadelphii. Už ako dievča zatúžila stať sa herečkou. Úspešnej rodine Kellyových ani odvetvie filmového priemyslu nebolo vzdialené. Jeden z otcových bratov bol komediálnym hercom a druhý zas držiteľom Pulitzerovej ceny za drámu, uznávaným scenáristom, režisérom a dramatikom.

Po absolvovaní strednej školy sa v roku 1947 Grace presťahovala do New Yorku, kde začala kariéru modelky. Potom navštevovala herecké kurzy na newyorskej The Neigborhood Playhouse School of the Theatre New York a pokúšala sa uspieť na divadelných doskách. V roku 1949 sa pokúsila o divadelný debut na Broadwayi. Nevynechala ani pôsobenie v newyorskej televízii, kde sa v priebehu roku 1950 objavila v niekoľkých epizódnych rolách v rôznych TV seriáloch.

O rok neskôr sa presťahovala do Los Angeles, kde debutovala ako 22-ročná vo filme režiséra Henry Hathawaya Fourteen hours (Štrnásť hodín, 1951). Známou sa stala aj vďaka postave Dulciney v historickom seriáli Don Quijote (1952). V tom istom roku stvárnila postavu novomanželky Amy Kane dnes už v kultovom westerne High Noon (Na pravé poludnie, 1952). Film nakrútil Fred Zinnemann – špecialista na thrillery a napätie. Snímka bola v roku 1952 ocenená štyrmi Oscarmi (najlepší herec v hlavnej úlohe – Gary Cooper, najlepší scenár, najlepšia pôvodná a prevzatá hudba).

Nasledoval dobrodružný komediálne ladený príbeh o ľúbostnom trojuholníku Mogambo (1953). Americká filmová akadémia ocenila herecký výkon Grace Kellyovej nomináciou na Oscara v kategórii herečka vo vedľajšej úlohe.

Svetovú slávu jej priniesla až spolupráca s majstrom thrilleru Alfrédom Hitchcockom, s ktorým počas svojej krátkej kariéry stihla nakrútiť tri z jeho najlepších filmov. Už prvý z nich s názvom: Dial M. for Murder (Vražda na objednávku, 1954) mal, podľa kritiky, neuveriteľný úspech. V ďalšom strhujúcom voyeurskom thrilleri Rear to Window (Okno do dvora, 1954) stvárnila Kelly snúbenicu zraneného fotografa Jeffriesa (James Stewart), ktorý sa môže pohybovať len na vozíku.

Samotný Hitchcock bol herečkou očarený. „Je to dokonalá dáma. Elegantná, vzdelaná, neskutočne krásna, jednoducho prvotriedna. Zvonku chladná a zvnútra spaľujúca,” uviedol legendárny režisér.

Na vrchole slávy opustila Grace Kelly Hollywood a vydala sa za monacké knieža Rainiera III. Na rozprávkovú svadbu 18. apríla 1956 pozvali 600 hostí. Svadobný obrad sledovalo v priamom prenose viac ako 30 miliónov ľudí. Šaty budúcej pôvabnej panovníčky zdobené smotanovou čipkou na živôtiku boli svadobným darom zo štúdia Metro-Goldwyn-Mayer. Pôsobivý romantický model pochádzal z dielne vychýrenej návrhárky Helen Rose.

Vydajom sa relatívne krátka kariéra herečky Grace Kelly na striebornom plátne skončila. Počas manželstva síce dostávala ponuky na filmovanie, ale podľa prísnych kritérií na kniežacom dvore sa však nehodilo, aby taká významná osobnosť stvárňovala filmové postavy s najrôznejšími osudmi.

Ako členka kniežacieho rodu Grimaldiovcov sa popri oficiálnych štátnych záležitostiach dlhé roky venovala rôznym charitatívnym činnostiam. Zastávala funkciu prezidentky monackého Červeného kríža a nadácie na presadzovanie dojčenia.

Kňažná nemala ale taký rozprávkový život, ako by sa mohlo zdať. Začiatkom 70. rokov zvažovala, že sa rozvedie a vráti do rodnej Ameriky, píše sa v knihe Grace: Rozčarovaná princezná (Albatros, 2005). V 235-izbovom kráľovskom paláci sa cítila ako "väzenkyňa v zlatej klietke". Myslela si, že Rainier ju zanedbáva a sama s horkosťou počúvala zvesti o jeho neverách. Manžel pritom čoraz viac žiarlil na jej šarm a slávu.



Kniha napísaná pod pseudonymom Joanne Spencerová cituje jedného z Rainierových synovcov Christiana de Massyho, podľa ktorého sa ku Grace nesprával Rainier vôbec džentlmensky. "Môj strýko s ňou často na verejnosti strácal trpezlivosť, ale ona mu nikdy neodporovala. Ani mu neodpovedala rovnakým spôsobom," spomínal de Massy.



Manželia mali pramálo spoločného okrem zmyslu pre humor, tvrdí autorka. Rainier nemal rád na rozdiel od Grace dlhé prechádzky a ona s ním zase nezdieľala jeho vášeň pre streľbu, box, potápanie, lyžovanie a rýchle autá. Ich manželstvo sa podľa knihy začalo rúcať, keď ju Hitchcock požiadal, aby po boku Seana Conneryho hrala hlavnú úlohu vo filme Marnie v roku 1962. Podľa scenára mala hrať znásilnenú zlodejku. Grace súhlasila a až potom informovala palác. Novinka spôsobila v Monaku nevídaný rozruch a svoj nesúhlas dali najavo dokonca aj prezident Charles de Gaulle a pápež Ján XXIII.

Musela sa vzdať svojej filmovej kariéry a čoraz viac rozčarovaná začala so svojím americkým právnikom tajne konzultovať rozvod. Rozmyslela si to však, keď zistila, že podľa zmluvy, ktorú podpísala niekoľko hodín pred svadbou, by sa už nemohla starať o svoje tri deti Caroline, Alberta a Stéphanie. "Ak by som mala na výber, rozviedla by som sa," povedala svojej priateľke Micheline Swiftovej, manželke režiséra Davida Swifta. "Ale nemám na výber. Nechal by si moje deti." Rozhodla sa tak odložiť svoje rozhodnutie, až kým nevyrastie jej najmladšia dcéra Stéphanie. S Rainierom podľa knihy už potom nespala, avšak zostala mu na rozdiel od neho verná.

Kňažná Grace zomrela v Monaku 14. septembra 1982 vo veku 52 rokov na následky ťažkých zranení, ktoré utrpela pri dopravnej nehode. Príčinou nehody, pri ktorej sa ľahko zranila aj princezná Stephanie, bola podľa oficiálnych informácií náhla mozgová príhoda kňažnej.

V roku 2014 režisér Olivier Danah nakrútil životopisný film o kňažnej s názvom Grace de Monaco (Grace - Kňažná z Monaka) s Nicol Kidman v hlavnej úlohe. Film upútal výpravou, kostýmami a divákov zaviedol do sveta aristokratických palácov, svetielkujúcich kasín, nablýskaných kabrioletov, ale tiež intríg v politických sférach.

Christian Dior Museum na severe Francúzska zorganizovalo v roku 2019 výstavu venovanú monackej kňažnej Grace. Ambasádorkou výstavy bola slovenská modelka Adriana Ohanian Sklenaříková.