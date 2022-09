Nehorázny ŠKANDÁL slávneho hudobníka: Vymyslel si románik s oscarovou herečkou!

NEW YORK - V 90-tych rokoch patril medzi najznámejších a najobľúbenejších DJ-ov na svete. Piesne od slávneho hudobníka Mobyho, ktorý dnes oslavuje svoje 56. narodeniny, nemohli chýbať na žiadnej dobrej párty. Jeho kariéru však sprevádzali okrem úspechov aj škandály. Svoje by o tom vedela hovoriť napríklad i oscarová herečka Natalie Portman (41).

Moby, vlastným menom Richard Melville Hall, je známy americký skladateľ a elektronický hudobník. Do povedomia fanúšikov sa dostal hlavne v 90-tych rokoch, keď sa na jeho hudbu tancovalo takmer po celom svete.

Možno vás zaujíma, ako sa hudobník dostal k svojej prezývke. Pri vymýšľaní svojho pseudonymu sa inšpiroval svojím slávnym vzdialeným strýkom Hermanom Melvillom, spisovateľom, ktorý napísal román Moby Dick.

Škandál s Natalie Portman

DJ, ktorý má na konte hity ako Porcelain alebo Natural Blues, čelil veľkej vlne kritiky za svoje memoáre Then It Fell Apart. V nich si totiž veľa vecí vymyslel, len aby zvýšil predaj svojej knihy. Čerešničkou na torte bolo tvrdenie, že randil s oscarovou herečkou Natali Portman. Tá označila jeho správanie za nevhodné.

„Bola som prekvapená, keď som počula, že sme spolu randili. Čas, ktorý sme spolu strávili by som tak určite nenazvala. Bola som na jeho koncerte a po ňom mi navrhol, aby sme boli priatelia. Párkrát sme si spolu vyšli, ale uvedomila som si, že sa o mňa zaujímal nevhodným spôsobom," povedala na margo toho herečka.