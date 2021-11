Olympijská víťazka (†23) spáchala samovraždu: Bolo toho na ňu priveľa!

Kelly Catlin sa narodila 3. novembra 1995. Pochádzala z trojičiek, mala ešte sestru a brata. Na Minnesotskej univerzite získala titul z matematiky a čínštiny, potom začala na Stanfordskej univerzite študovať výpočtové a matematické inžinierstvo.

Okrem toho bola talentovanou umelkyňou a hrala na husle. Ako 17-ročná sa začala venovať cyklistike. Trikrát sa zúčastnila svetového šampionátu ako súčasť amerického ženského tímu a zo všetkých podujatí si odniesla zlatú medailu. V roku 2016 si rovnaký cenný kov vybojovala aj na letných olympijských hrách.

Kelly Catlin druhá zľava Zdroj: TASR

Kelly Catlin druhá sprava Zdroj: TASR

Kelly zomrela 17. marca 2019. Bez známok života ju našla spolubývajúca, neskôr bolo potvrdené, že spáchala samovraždu. „Bola talentovaná doslova vo všetkom, čo robila. Len cítila, že nedokáže povedať nie ničomu, o čo bola žiadaná, a toto bol je jediný únik,” skonštatovala jej sestra Christine v e-maile, ktorý zaslala po Kellynej smrti médiám.

Mladá športovkyňa sa o samovraždu pokúsila už aj približne dva mesiace predtým. Podľa rodiny sa zmenila po tom, čo utrpela zranenia hlavy a začala trpieť depresiou. „Život nemal zmysel. Nebol tu žiadny cieľ. Bola to osoba s depresiou. Nemohla sa viac sústrediť na štúdium alebo trénovať tak tvrdo. Nemohla splniť to, čo cítila ako záväzok voči sebe samej, nemohla dostáť vlastným štandardom. Nedokázala si predstaviť, že to, čo potrebovala, bolo uniknúť tomu, odpočívať, liečiť sa. Všetci sme hľadali tie zázračné slová, ako jej povedať, že život je hodný žitia,” vyjadril sa jej otec Mark.

Podľa brata Colina ju zabila vlastná tvrdohlavosť a odhodlanie. „Musela vo všetkom vyhrať,” povedal. Krátko pred smrťou Kelly napísala blog pre VeloNews, kde sa vyjdrila, že na to, aby všetko zvládala, by potrebovala cestovať v čase. „Je to ako žonglovať s nožmi, ale pritom mi veľa z nich spadne. Len väčšinou trafia podlahu a nie mňa,” napísala.

Zdroj: SITA