Dvakrát rozvedená česká speváčka: Toto jej muži neznášali!

PRAHA - Česká speváčka Yvetta Simonová bola dvakrát vydatá. Najdlhšie bola ale s partnerom, ktorého si už radšej za manžela ani nebrala. No všetkým jej mužom vadilo jedno a to isté.

Yvetta Simonová sa narodila 4. novembra 1928. Spočiatku snívala o kariére baletky, na to ale nemala vhodnú postavu. Neskôr chcela byť učiteľkou hry na klavír. Raz však musela spevácky zaskočiť za dievča, ktoré mala pôvodne len hudobne sprevádzať, a tak sa do popredia dostal práve spev.

Kariéru začínala ako operetnáa muzikálová speváčka v Bratislave, až neskôr sa z nej stala speváčka populárnych piesní. Najväčšiu popularitu zaznamenala v 60. rokoch, keď sa umiestňovala vysoko aj v ankete Zlatý slávik.

Za svoj život naspievala viac ako 500 piesní, mnohé z nich so svojím dlhoročným kolegom Milanom Chladilom. Práve on však vadil jej životným partnerom.

Zdroj: ČT

Simonová bola vydatá za manažéra Lucerny Františka Spurného, potom za hudobného skladateľa Jaromíra Omáčku. Tretím partnerom sa jej stal dirigent Karel Vlach, s ktorým bola síce najdlhšie, ale nevzali sa. „Tretí raz som už nechcela. Už som si hovorila, že je to jedno,” povedala v relácii Českého rozhlasu Blízká setkání.

Jednu vec však mali všetci jej muži spoločnú. Problém so spomínaným Chladilom. A Simonová to absolútne nechápala. „Ja som si to vôbec neuvedomila. Pretože to je vlastne pracovná záležitosť. Ale tým partnerom toto vadilo. Keď sme vyberali nejakú skladbu, alebo sme niekde točili, jazdili na zájazdy, ten Chladil tam figuroval a všetci tí partneri to neznášali. Vždy to bolo na prekážku,” prezradila umelkyňa, ktorá dnes oslavuje 93 rokov.

Yvetta Simonová a Pavlína Filipovská Zdroj: TV Barrandov