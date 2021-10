Minister z Harryho Pottera: Bol to sukničkár... Rozvod na výročie svadby!

Robert Hardy sa narodil 29. októbra 1925. Ako dieťa hral na husle, no čoskoro sa ukázalo, že herectvo je pre neho vhodnejšie. „Budeš jeden z najlepších,” vyhlásil dokonca aj učiteľ hudby, keď ho videl v školskom predstavení.

Hardy nakoniec strávil na javisku či pred kamerami 70 rokov. Hereckú kariéru začal po druhej svetovej vojne úlohami v Shakespearových drámach v divadle v anglickom meste Stratford-upon-Avon. V rokoch 1978 – 1990 si zahral veterinára Siegfrieda Farnona v britskom seriáli Všetky veľké a malé bytosti z vidieckeho prostredia.

Zdroj: Paramount British Pictures

Vo viacerých filmoch a seriáloch mal tiež príležitosť stvárniť niekdajšieho britského premiéra Winstona Churchilla. Sám tvrdil, že v tomto ohľade drží rekord, pretože si Churchila zahral 9-krát v rôznych produkciách.

Zahral si tiež vo filmoch Frankenstein, Rozum a cit, Shackleton a vo filmoch o Harrym Potterovi stvárnil ministra mágie Cornelia Fudgea.

Zdroj: Warner Bros.

Herec bol dvakrát ženatý. Ako píše anglický Express, Hardy mal naozaj rád ženy. Keď dostal otázku, prečo sa po druhom rozvode už neoženil, vyhlásil, že už nechcel, aby si tým musela prechádzať ďalšia žena.

Jeho prvé manželstvo trvalo len rok, to ďalšie 25. „Moja druhá žena Sally a ja sme sa rozišli v polovici 80. rokov, keď už ma mala konečne dosť, ale bolo to úplne priateľské a rozviedli sme sa na výročie našej striebornej svadby, myslím, že to bolo veľmi civilizované,” povedal kedysi.

Robert Hardy zomrel 3. augusta 2017 vo veku 91 rokov. Ako informovala spravodajská stanica BBC, Hardy zomrel v domove dôchodcov pre hercov na predmestí Londýna. Podľa rodiny, ktorá oznámila jeho smrť, prežil úžasný život.

Zdroj: ITV