Kontroverzná česká herečka: Aféra s nacistickým pohlavárom... Zahrala si ju Pauhofová

PRAHA - Bola krásna, motala mužom hlavy, no mnohí jej nevedia odpustiť dobré vzťahy s Nemcami. Podľa dobovej tlače mala totiž Lída Baarová aféru so samotným Josephom Goebbelsom. Vo filme z roku 2016 kontroverznú Češku stvárnila Slovenka Táňa Pauhofová.

Lída Baarová sa narodila 7. septembra 1914 ako Ludmila Babková. Chodila na konzervatórium, ako 17-ročná však už dostala svoju prvú rolu a štúdium musela zanechať. Jej hereckou konkurentkou bola Adina Mádlová, s ktorou sa delili o úlohy zvodných žien.

Zdroj: Praga Film

Do Lídy sa zamiloval aj Vlasta Burian, ktorý chcel kvôli nej opustiť manželku. Neskôr mala vzťah s nemeckým hercom Gustavom Fröhlichem. Keď však v 30. rokoch filmovala v Nemecku, v novinách tvrdili, že je milenkou ministra propagandy Josepha Goebbelsa. Baarová tento vzťah popierala, no navždy jej už poškvrnil povesť. A napokon, samotná Adina Mádlová vo svojej knihe uviedla, že Lída sa jej dokonca priznala, že sa do Goebbelsa zamilovala. Neskôr mala v Česku vzťahy s ďalšími vplyvnými mužmi.

Na konci vojny utiekla do Nemecka, Američania ju však vydali do Československa, kde ju vyšetrovali pre údajnú kolaboráciu. Vyšetrovatelia poznamenali, že sa síce stýkala s Hitlerom a Goebbelsom, nie však v kritickom čase, keď bola republika v ohrození.

Zdroj: Lucernafilm

Ešte pred týmito udalosťami dostala Lída ponuku, aká sa neodmieta. No ona to urobila. A neskôr to pokladala za najväčšiu chybu svojho života. „Prišli za mnou dvaja muži zo spoločnosti MGM a pýtali sa ma, či by som nechcela ísť do Ameriky. Mala som však pracovné záväzky, bola som mladá a vtedy, v roku 1937, som nevedela, čo sa stane, že bude vojna. Nikto mi vtedy nepovedal: Vezmi si to najnutnejšie a okamžite vypadni preč. Sedem rokov som mohla robiť v Amerike a nič by sa nestalo. To pokladám za najväčšiu chybu svojho života,” vyjadrila sa raz Lída.

Sama o sebe povedala, že bola blbá, opitá slávou a nepekne sa zaplietla do dejín, za čo ale strašne kruto zaplatila.

Zdroj: Tobis - filmverleih

Ako sa uvádza na stránke csfd.cz, Baarová zomrela zabudnutá, osamelá, zatrpknutá a zbavená svojprávnosti 27. októbra 2000 v Rakúsku ako 86-ročná.

V roku 2016 vznikol v Česku film o jej živote, ktorý mapuje aj etapu, keď sa v Berlíne stála populárnou a noviny ju ospevovali ako jednu z najkrajších žien Európy. V snímke ju stvárnila slovenská herečka Táňa Pauhofová.