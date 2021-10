Výmena manželiek u slovenského herca: Kedysi bol ženatý s Vášáryovou, potom zbalil režisérku!

Jeho herectvo je charakteristické nielen divadelnou imagináciou, ale zároveň aj mimoriadne kultivovaným fyzickým a hlasovým prejavom. Bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave patrí k silnej hereckej generácii, ktorá sa zaskvela nielen na divadelných doskách, ale aj v slovenskej televíznej, filmovej a rozhlasovej tvorbe.

Dušan Jamrich sa narodil 25. októbra 1946 v Bratislave. V rokoch 1965 – 1970 vyštudoval herectvo na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Na scéne Činohry SND stvárnil niekoľko postáv už počas štúdia a svojimi výkonmi zaujal tak výrazne, že ihneď po promócii bol do súboru angažovaný.

Zdroj: SND



Od roku 1982 vyučoval na VŠMU, ako pedagóg a docent vychoval celú generáciu hercov, ktorí pôsobia vo všetkých divadlách na Slovensku. Pedagogickú činnosť zanechal po nástupe do riaditeľskej funkcie v SND. Riaditeľom Slovenského národného divadla bol prvý raz v rokoch 1991 – 1996, ako generálny riaditeľ SND pôsobil v rokoch 1999 až 2005.



Počas svojej umeleckej kariéry stvárnil Dušan Jamrich množstvo rôznorodých postáv v inscenáciách klasických i moderných, v hrách domácich aj svetových autorov. V jeho kultivovanej javiskovej reči dominuje nadhľad a odstup, cítiť veľkú vnútornú koncentrovanosť a sugestívny výraz.



Obsadzovali ho predovšetkým do veľkých historických a mytologických postáv, medzi inými hral Jochanana v Hviezdoslavovom Herodesovi a Herodiade (1970), Haimona v Sofoklovej Antigone (1971), Kráľa Richarda II. v rovnomennej Shakespearovej historickej hre (1980) alebo Orestesa v Goetheho Ifigenii v Tauride (1982). Komediálny talent v kombinácii s konverzačnou bravúrou predviedol umelec ako Geľo v Hollého Geľovi Sebechlebskom (1979) či ako Dubec v Jesenského a Klimáčkových Demokratoch (1997).

Zdroj: RTVS



Množstvo príležitostí využil Dušan Jamrich aj vo filmoch a televíznych inscenáciách. Do pamäti kultúrnej verejnosti sa vryl jeho Ľudovít Štúr vo viacdielnom televíznom filme Štúrovci (1991). Nemenej kvalitné herecké výkony predviedol napríklad aj v dielach Parížski mohykáni (1971), Ruy Blas (1979), Na skle maľované (1980), Život bez konca (1982), Oko za oko (1984), Don Carlos (1986) alebo Reverend (1989). Jeho najaktuálnejším filmom, v ktorom hral je oceňovaná dráma Eva Nová (2015) v hlavnej úlohe s Emíliou Vášáryovou.



V roku 2002 sa Dušan Jamrich stal viceprezidentom významnej medzinárodnej organizácie Európska divadelná konvencia (ETC), ktorá združuje 35 divadiel z 22 krajín Európy a viedol prípravu 6. festivalu ETC Eurothalia, ktorý sa po prvý raz uskutočnil v krajinách strednej a východnej Európy v roku 2002 u nás na Slovensku. Činohra SND je členom ETC od roku 2000.

Zdroj: Tv Markíza



Zaslúžilý umelec (1988) Dušan Jamrich si v roku 2003 prevzal od prezidenta Slovenskej republiky Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského divadelníctva. V septembri 2008 dostal Cenu Jozefa Kronera za najvýznamnejší herecký výkon za stvárnenie postavy Tribouleta v hre Victora Huga Kráľ sa zabáva a s prihliadnutím na stvárnenie postavy Larsa v hre Moiry Buffini Večera. V roku 2010 bol ocenený Cenou ministra kultúry SR za rok 2009 za celoživotný prínos v oblasti hereckej tvorby s prihliadnutím na výnimočný umelecký prednes Homérovej Iliady v rozhlasovom projekte Slovenského rozhlasu - PARNAS.

Dušan Jamrich je ženatý s dabingovou herečkou a režisérkou Ivetou Weiszovou. Ide však už o jeho druhú manželku. Tou prvou bola Magda Vášáryová, s ktorou prežil sedem rokov. „Bola to moja prvá láska, a to nie vždy dopadne dobre. Dušan Jam­rich bol krásny muž, veľmi dobre vychovaný, pochádzal z veľkej rodiny a mal skvelú mamu. Možno by som sa zaňho ani nebola vydala, ale veľmi som mala rada jeho mamu. Rozišli sme sa v dobrom,“ povedala kedysi pre médiá herečka.

S Ivetou Weiszovou spojil umelca dabing. „Bola som ešte na škole a pri tom som robila asistentku réžie. Mala som dokončiť s hercami jednu slučku a Dušan bol nepresný a nechcel tomu veriť. Po vypočutí si uznal chybu a galantne ma pozval na kávu. Vzniklo veľké priateľstvo a neskôr vzťah, z ktorého máme tri deti,” uviedla pre portál zenaaauto.sk.



Zdroj: ČT