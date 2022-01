Smrť lásky a potom desivá nehoda: Posledné slová mladučkého Štaidla pred smrťou!

Jiří Štaidl sa narodil 22. januára 1943. Venoval sa hre na klavírí, no viac ho to ťahalo k písaniu. Na štúdium scenáristiky sa však nedostal. Nakoniec sa presadil ako hudobný textár.

So svojimi textami oslovil kompetentných v divadle Semafor a oni mu dali šancu. Jeho prvými textami boli hity Padá hvězda v podaní Waldemara Matušku a Tam za vodou v rákosí, ktorý Matuška naspieval s Evou Pilarovou. V divadle sa stretol aj s Karlom Gottom a začala ich plodná spolupráca.

Neskôr sa rozhodol založiť vlastné divadlo, ktoré dostalo meno Apollo a práve tam vystupoval aj Gott, no po čase sa rozhodol divadlo vymeniť za koncertné pódiá. Divadlo Apollo zaniklo v polovici roka 1968.

Galéria fotiek (3) Karel Gott a Jiří Štaidl

Zdroj: ČT

Jiří Štaidl je autorom hitov ako Bum bum bum, Cesta rájem, C´est la vie, Pošli to dál, Proč ptáci zpívají, Lady Carneval,Hádej, Matyldo, Pátá, Chytila jsem na pasece motýlka, Kávu si osladím, Já brány už otvírám, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, Lásko má, já stůňu...

Stihol toho veľa, no mohlo po ňom zostať oveľa viac, keby tragicky nezahynul vo veku 30 rokov. „Zostali po ňom rozpísané mnohé námety na poviedky, filmové poviedky, knihu...” uviedol v dokumente Českej televízie jeho brat Ladislav.

Jiří mal tendencie jazdiť divoko a navyše mal záľubu v alkohole. „Mne sa to teda nepáčilo, ale bol to dospelý chlap a nedalo sa to proste ovplyvniť,” povedal Ladislav. Po smrti jeho lásky, krasokorčuliarky Hany Maškovej, sa tieto jeho sklony ešte zvýraznili. Hoci boli v tom čase rozídení, stále ju považoval za svoju osudovú ženu. „To on mával také nálady, že hovoril, že ja sa tiež v tom aute zabijem, prečo by som tu bol, keď tá Hanka tu nie je, to bolo jediné dievča, ktoré som mal naozaj rád,” zaznelo v dokumente.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČT

V októbri 1973 si Štaidl kúpil nové auto, no užil si ho len pár dní. „Viem, že bol niekde v tej Columbii na Staromestskej a s nejakým dievčaťom išiel do Jevan a už tam nedošiel,” povedal so smútkom jeho brat.

Jiřího auto sa zrazilo s nákladným vozidlom a prevrátilo sa. Pasažieri neboli pripútaní - ju vymrštilo na zadné sedadlá, on vyletel z auta a po strete so zvodidlami bol na mieste mŕtvy. „Hovoril: Pozri, ako krásne to ide. On ten nákladiak videl, obaja sme ho videli, ale myslel si, že to stihne,” vypovedala o jeho posledných slovách pred smrťou spolujazdkyňa.