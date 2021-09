Najhoršie chvíle pre známeho speváka: Brutálne zranenie a SMRŤ syna... Mal len 15 rokov!

BRIGHTON - Je známy hlbokým až temným hlasom, z ktorého fanúšikom často naskakujú zimomriavky. Najväčšie mrazenie im však Nick Cave zrejme priniesol v snímke One More Time With Feeling, ktorá predstavovala jeho spôsob, ako sa po smrti 15-ročného syna prihovoriť verejnosti.

Nick Cave sa narodil 22. septembra 1957 v Austrálii. Otec ho priviedol ku klasickej literatúre, starší brat k rockovej hudbe a jedna z priateliek k Leonardovi Cohenovi.

Ako dieťa a tínedžer mal problémy so správaním, bol vylúčený zo školy a ako 19-ročný obvinený z krádeže. Po strednej škole začal študovať maliarstvo, ale zanechal to, aby sa mohol venovať hudbe.

V roku 1973 sa stal súčasťou svojej prvej kapely – od roku 1977 sa volali The Boys Next Door, neskôr si zmenili meno na Birthday Party. Rozpadli sa v roku 1983.

Zdroj: TASR

Od roku 1984 existuje formácia Nick Cave and the Bad Seeds. „S Bad Seeds Cave pokračoval v objavovaní svojej posadnutosti náboženstvom, smrťou, láskou, Amerikou a násilím s bizarným, niekedy rozpačitým hybridom bluesu, gospelu, rocku a afektovaného post-punku,” napísali o ňom kritici.

V roku 2006 si založil "únikovú" kapelu Grinderman a jej albumy boli prijaté extrémne pozitívne. Úspech už predtým dosiahol aj spojením s popovou divou Kylie Minoque, s ktorou naspieval duetá Where the Wild Roses Grow (1996), and Into My Arms (1997).

Zdroj: TASR

Okrem toho je Cave aj príležitostným hercom. Venuje sa aj písaniu hudby k filmom, no píše aj poviedky, básničky a eseje. Napísal už aj román And The Ass Saw The Angel.

Nick Cave po odchode z Austrálie žil v Londýne, Berlíne, São Paulo a naposledy v Brigtone. Po smrti syna sa zveril novinárom, že sa plánuje odsťahovať do Los Angeles, no podľa posledných článkov sa zdá, že stále žije v oblasti Brightonu.

Spevák je otcom dvoch synov, ktorí sa narodili v roku 1991, no každý mal inú matku. Neskôr spoznal modelku Susie Bick, ktorá sa v roku 1999 stala jeho druhou manželkou. V roku 2000 mu porodila dvojičky, synov Earla a Arthura. Ten sa, bohužiaľ, dožil len 15 rokov.

Zdroj: TASR

Mladík spadol z útesu a utrpel fraktúry dolných končatín a lebky, ako aj krvácanie do mozgu. Po prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahol. Zomrel 14. júla 2015. Neskôr sa objavili informácie, že v jeho tele našli pozostatky látky LSD.

O rok neskôr sa v kinách objavila intímna spoveď zdrveného otca. Cave si nevedel predstaviť, že by o smrti syna hovoril s médiami, a tak si zvolil formu akéhosi dokumentu, ktorý ale nemal ucelenú formu, tvorili ho skôr viaceré fragmenty. Snímka One More Time With Feeling dopĺňala album Skeleton Tree. „Spadol si z oblohy, tvrdo pristál na poli,“ zneli úvodné slová jednej z piesní...