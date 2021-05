Český herec takmer zomrel na javisku: Infarkt počas predstavenia!

Vladimír Brabec sa narodil 15. mája 1934 v Prahe. Keďže jeho otec hrával v ochotníckom divadle, už do detstva mal k umeniu blízko. Spieval tiež v detskom zbore. Po štúdiu na divadelnej fakulte DAMU pôsobil na viacerých scénach.

Pred kamerami sa predviedol už ako 14-ročný, a to vo filme Křížová trojka. Spomedzi počinov, v ktorých účinkoval možno spomenúť napríklad Touha, Svatby pana Voka, Poslední růže od Casanovy, Tajemství veľkého vypravěče, či rozprávku Z pekla štěstí.

Vladimír Brabec je neodmysliteľne spätý so seriálom Tridsať prípadov majora Zemana, kde stvárnil ústrednú postavu. Za zmienku stojí aj seriál My všichni školou povinní. Významné miesto v hercovej kariére mal aj dabing. Jeho hlasom na obrazovkách prehovorili napríklad Marlon Brando, Marcello Mastroianni, Sean Connery, Leslie Nielsen alebo Anthony Hopkins. Nadaboval tiež amerického herca Jacka Lemmona v populárnych komédiách Niekto to rád horúce či Nebožtíci žičia láske.

Vladimír Brabec ako legendárny major Zeman. Zdroj: YouTube

S manželkou Naďou mal Brabec syna Pavla, ktorý je režisérom a dcéru Helenu, ktorá sa živí ako herečka.

Zaujímavé je, že úspešný herec v minulosti viackrát unikol smrti. 10. mája 1970 havaroval pri pilotovaní vetroňa. „Bolo škaredé počasie, ale lietať sa dalo. A ja som naviac ešte zachytil závan. Mal som to obrátiť a pristáť. Človek stratí v tom studenom vetre rýchlosť. Mal som pristáť a nie robiť celý okruh a ja som ho urobil!“ spomínal vo svojej knihe legendárny herec, ktorý ohrozil viaceré matky s deťmi, ktoré sa na lietadielka chodievali dívať.

Na deň presne, avšak o päť rokov neskôr, smrť opäť skúšala šťastie. Počas predstavenia Cyrano z Bergeracu dostal 40-ročný Brabec infark priamo na javisku. „Začalo sa to na javisku. Povedal som kus monológu a potom len - Ja mám infarkt. Ja už nemôžem. Dopotácal som sa do portálu a stihol som povedať zavolajte doktora,” zaspomínal v relácii 13. komnata herec, ktorý ďalší infarkt dostal v roku 2002 na Václavskom námestí. Vtedy ho zachránili okoloidúci.

Predstaviteľ legendárneho majora Zemana mal na sklonku svojho života viacero zdravotných ťažkostí. Posledné chvíle strávil v sanatóriu v stredočeskej obci Nová Ves pod Pleší, kde 1. septembra 2017 zomrel.