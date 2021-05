Slovenský herec odohral predstavenie a potom... Dva týždne utrpenia a smrť!

NITRA - Nikomu sa nesťažoval... Hoci Dušan Lenci trpel rakovinou prostaty, hral prakticky do poslednej chvíle. Medzi jeho posledným predstavením a smrťou ubehli len dva týždne, počas ktorých neskutočne trpel. Dnes by mal legendárny herec 80 rokov.

Dušan Lenci sa narodil 18. mája 1941 v Banskej Bystrici. V roku 1963 ukončil štúdium herectva na Divadelnej fakulte Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave - bol spolužiakom Božidary Turzonovovej, Emílie Vášáryovej, Jána Mistríka a Jána Valentíka.

Už počas štúdií sa predstavil v niekoľkých divadelných predstaveniach ako napríklad v inscenácii Krvavá svadba (1961) v úlohe drevorubača a zahral si aj vo vynikajúcej vojnovej dráme režiséra Petra Solana Boxer a smrť (1962).

Zdroj: Studio uměleckých filmů Praha

Vzápätí po skončení vysokej školy sa stal členom Krajového divadla v Trnave, kde pôsobil dve divadelné sezóny. "Rád si spomínam na svojich kolegov, s ktorými sme v tomto súbore trávili chvíle pri naštudovávaní inscenácií. Mojimi prvými hrami boli Prefíkaná vdova a Čapkov R. U. R., ktoré režíroval divadelný herec a režisér Dezider Janda, zostavovateľ prvého slovenského divadelného slovníka, a v rokoch 1959 až 1965 aj riaditeľ Krajového divadla," spomínal na roky strávené v Trnave Dušan Lenci.

Z Trnavy odišiel v roku 1964 do Zvolena, do Divadla Jozefa Gregora Tajovského, ale od roku 1971 sa stali jeho domovskou scénou dosky Divadla Andreja Bagara v Nitre. Táto divadelná scéna, na ktorej prežil štyri desaťročia, znamenala pre Dušana Lenciho významný životný míľnik. Práve v tomto divadle odohral množstvo postáv sympatických, dôveryhodných a čestných mužov, ale tiež psychologicky zložitých charakterov.

Dušan Lenci bol neprehliadnuteľný aj v muzikáloch ako napríklad František Nádasdy v Báthoryčke, starec Antonis v Grékovi Zorbovi, ako Tom v Divotvornom hrnci či v postave Grófa Markoča v Adamovi Šangalovi. Neboli mu vzdialené ani komediálne polohy. "Hral som aj v množstve komédií, pretože som mal vždycky v živej pamäti, kedy vzniká komično – komično vzniká vtedy, keď rozprúdi formou i obsahom a na tom som v podstate budoval," povedal herec v rozhovore pre Slovenský rozhlas.

Zdroj: RTVS

Umelec sa nevyhýbal ani divadelným experimentom, práci na projektoch novej drámy alebo uvádzaní súčasných dramatických noviniek. Takou bola napríklad postava Otca v dráme Tvár v ohni alebo dvojpostava Herseho a Martina Luthera v inscenácii Verejný nepriateľ.

Často sa objavoval tiež na televíznych obrazovkách. Dušana Lenciho mohli diváci vidieť napríklad v dobrodružno-historickom seriáli režiséra Igora Ciela Vivat Beňovský (1975), v rozprávke režisérky Ľuby Vančíkovej Na vysokej skale (1979), v trojdielnej inscenácii režiséra Jozefa Bednárika Stretnutie pod starou píniou (1984), v šesťdielnej historickej ságe režiséra Andreja Lettricha Alžbetin Dvor (1986) alebo v seriáloch Záchranári (2003) a Kriminálka Staré Mesto (2010).

I napriek tomu, že zhubná rakovina prostaty umelca ničila, na divadelných doskách, televíznej obrazovke a filmovom plátne sa objavoval až do konca svojho života. Poslednýkrát zahviezdil dva týždne pred smrťou v postave Duncana, na predpremiére hry Láska a peniaze. Herec Divadla Andreja Bagara v Nitre Dušan Lenci prehral svoj boj so zákernou chorobou 30. septembra 2012 vo veku 71 rokov. „Nesťažoval sa, neprosil nikoho o pomoc, svoje bremeno si niesol do posledného momentu sám a posledné dva týždne trpel hrozne,“ povedala týždenníku Plus 7 dní jeho partnerka Katka Hudecová.