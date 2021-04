Najznámejšia školníčka na Slovensku: Túto herečku si musí pamätať každý!

Katarína Kolníková sa narodila 20. apríla 1921 v Radošine ako jedno z deviatich detí v skromnej rodine železničiara. Po základnej škole sezónne pracovala na majeri v rodnej obci, neskôr niekoľko rokov slúžila v neďalekých Piešťanoch. Ako devätnásťročná sa vydala za Michala Kolníka z Nitrianskej Blatnice, ten však odišiel do zámoria a tak spoločné štyri deti vychovala sama. Až do dôchodku pracovala ako školníčka a pestúnka v materskej škole v Radošine.

Podstatnú časť svojho života i srdca venovala Kolníková divadlu, najprv ako ochotníčka a od roku 1971 ako členka Radošinského naivného divadla (RND) v Bratislave. Už v prvej hre Človečina (1971) sa sformovala a natrvalo definovala jej neopakovateľná javisková podoba i herecká a ľudská filozofia.

Zdroj: RTVS

Obsadzovaná predstaviteľka insitného herectva účinkovala v takmer všetkých inscenáciách scenáristu a režiséra Stanislava Štepku. "Keď prišla na konkurz, hneď som ju prijal. Ale nehľadajte v tom protekciu, ona bola fantastická. Hrať s ňou bolo to najlepšie, čo ma mohlo stretnúť," povedal Štepka, ktorý si na ňu pamätal aj ako na vychovávateľku zo škôlky.

V stálom repertoári RND vytvorila herečka viacero jedinečných postáv svojráznych žien. Zaskvela sa najmä v inscenáciách Jánošííík, Človečina, Slovenské tango, Pavilón B a v mnohých ďalších. Pôsobivú kreáciu vytvorila tiež vo filmovej verzii divadelnej hry Konečná stanica (2004). Pred kamerou sa predstavila napríklad aj v televíznych filmoch Víno vinovaté (1983), Dedinský sen (1984) či Ženské oddelenie (1991) alebo v psychologickej štúdii Tichá radosť (1985).

Zdroj: TASR

O jednej z najvýraznejších herečiek nielen Radošinského naivného divadla vznikol životopisný dokument s použitím hraných retrospektívnych scén s názvom ...a já, Katarína Kolníková (2011). Podľa Stanislava Štepku hrala veľmi oddane a rada. Nemusela ani nič nové vymýšľať, len byť na javisku ako človek. Taká bola a podľa jej divadelného šéfa aj natrvalo ostane v pamäti.

"Myslela som si, že ludý sú len dobrí a zlí. Potom som prišla na to, že zlí móžu byt aj mrchaví a dobrí aj múdri. Najhoršá kombinácia pre život sú mrchaví a sprostí. Takých sa najvác namnoží vtedy, ked sú múdri lahostajní. O tom bola naša Človečina kedysik a o tom je aj neská, ked je múdrych pár a sprostých nejde vykynožit any nasilu! Pozývam vás do nášho dyvalla, aby ste sa spolu s nami zasmáli na tom, jakí nýkedy dokážeme byt malí a smíšni...". (Človečina 2 replika v podaní K.Kolníkovej)

Nielen v nej sa milovníci RND s veľavravnými a aj po toľkých rokoch aktuálnymi myšlienkami stretávajú s humorom divadlu vlastným, na ktorom stojí celý repertoár naivného divadla. A práve do neho úžasne zapadlo jednoduché herectvo Kataríny Kolníkovej.