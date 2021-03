Česká herečka sa vzdala detí: Manžel ich nechcel... A potom rozvod po 30 rokoch!

17. marca 1950 sa v Prahe narodila herečka a speváčka Jitka Molavcová. Prvé verejné vystúpenie absolvovala ako štvorročná – na besiedke ju zlákala cena v podobe orieškovej čokolády. „A v mojej detskej dušičke sa zrodila predstava, že keď budem speváčkou, budem stále dostávať orieškovú čokoládu. Milujem ju dodnes,” povedala minulý rok pre novinky.cz.

Vyštudovala strednú priemyselnú školu grafickú. V roku 1970 vyhrala spevácku súťaž Talent. Zároveň v roku 1970 po úspešnom konkurze nastúpila do divadla Semafor, v ktorom účinkuje dodnes. Po smrti Jiřího Šlitra vytvorila komickú dvojicu s Jiřím Suchým.



V roku 1974 bola partnerkou Karla Gotta vo filme Hvězda padá vzhůru. Spolu s Jiřím Suchým vytvorili sériu inscenácií pod názvom Jonáš a Melicherová (1986), dve hlavné postavy sú starnúci kabaretiér a jeho domáca Žofia Melicharová. Úspech mala aj inscenácia Mé srdce je Zimmer frei. V roku 1990 získala Jitka cenu Vlastu Buriana ako najlepšia komička.

Jitka Molavcová ovláda aj operetu a muzikál, v Hudobnom divadle v Karlíne hrala postavu Dolly Leviovej v muzikáli Hello Dolly. Za túto postavu získala Cenu Thálie za rok 1996. V roku 2007 účinkovala ako hosť v Národnom divadle v inscenácii Dobre platená prechádzka v réžii Miloša Formana. V marci 2010 vyšiel kompilačný album Pop galerie Jitka Molavcová.

Ovláda hru na gitaru aj saxofón, popritom hrá aj na stredoveké hudobné nástroje. Spieva a recituje v latinčine, francúzštine, nemčine a galštine.

Minulý rok oslávila 50. výročie svojho pôsobenia v Semafore. Tam kedysi stretla aj svojho prvého manžela Jana Petráňa. Ten už mal z predchádzajúceho vzťahu syna a po ďalších deťoch netúžil. Jitka súhlasila, a tak zostali bezdetní.

Po 30 rokoch sa však ich vzťah rozpadol. Ako píšu české médiá, stratil iskru a celé to akosi vyprchalo. Vraj však už pred rozvodom mala Molavcová v zálohe iného muža - herca Alfréda Strýčka. V roku 2017 sa špekulovalo o ich rozchode, no umelkyňa sa k fámam nevyjadrila. Keď sa jej v jednom z rozhovorov pýtali na jej lásky, vyhlásila: „O súkromí nehovorím, to asi viete.”