Jeden z najlepších rockových spevákov: Kokaín už v 11-tich... Spáchal samovraždu!

KALIFORNIA - Mnohí obdivovali jeho talent, no on celý život bojoval so závislosťami a depresiami. Rôzne návykové látky začal Chester Bennington užívať už ako 11-ročný. O 30 rokov neskôr spevák kapely Linkin Park spáchal samovraždu.

Dnes by mal Chester Bennington 45 rokov. Narodil sa 20. marca 1976. Ako dieťa bol zneužívaný starším kamarátom. Ako 11-ročný zažil rozvod rodičov a šikanu v škole. Tak sa začalo jeho užívanie zakázaných látok. Okrem marihuany to bol aj kokaín a metamfetamín. Neskôr aj LSD a ópium.

Zdroj: Lionsgate

Od malička ho však zaujímala aj hudba. S prvou kapelou spieval na začiatku 90. rokov a vydali aj kazetu s tromi piesňami. Neskôr dostal ponuku stať sa členom kapely Xero, z ktorej sa časom stala skupina Linkin Park. V októbri 2000 vydali svoj debutový album. Chester bol viackrát označený za jedného z najlepších rockových spevákov svojej generácie.

Skupina vydala albumy Hybrid Theory (2000), Meteora (2003), Minutes To Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) a One More Light (2017). Medzi najväčšie hity držiteľov dvoch cien Grammy patria skladby Crawling, In The End, Somewhere I Belong, Numb či What I've Done.

Zdroj: HBO

Bennington pôsobil aj v kapelách Dead by Sunrise a Stone Temple Pilots.

Spevák dlhé roky zápasil so závislosťou od drog a pridal sa k tomu aj alkohol. V roku 2011 vyhlásil, že s alkoholom skončil: „Už viac nechcem byť taký človek.”

20. júla 2017 bol Chester objavený mŕtvy. Jeho smrť bola označená za samovraždu obesením. Na mieste jeho smrti bola objavená fľaša s alkoholom, no žiadne drogy. Pitva odhalila stopové množstvo alkoholu v jeho tele.

Zdroj: Warner Bros.

V deň Bennigtonovej smrti by mal narodeniny jeho blízky kamarát, hudobník Chris Cornell, ktorý sa tiež obesil - len dva mesiace predtým. „Neviem si predstaviť svet, v ktorom nebudeš,” komentoval vtedy Chester jeho smrť na sociálnych sieťach.