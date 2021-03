Z československej legendy závislák: Minimálne liter tvrdého denne!

Karel Kryl sa narodil 12. apríla 1944 v moravskom Kroměříži v rodine kníhtlačiara Karla Kryla, mal staršiu sestru Máriu a mladšieho brata Jana. Maturoval v roku 1962 na Strednej priemyselnej škole keramickej v Bechyni. Pracoval v teplickej porcelánke.

Zdroj: ČT

V roku 1967 sa presťahoval do Prahy. Jeho prvou vydanou piesňou bola Nevidomá dívka, ktorú v roku 1968 nahrala skupina Bluesmen a naspievala Hana Ulrychová. V marci 1969 vydal prvú LP platňu s názvom Bratříčku, zavírej vrátka. V septembri 1969 emigroval do NSR, pracoval v rozhlasovej stanici Slobodná Európa.V roku 1971 nahral v Nemecku koncertnú verziu platne Bratříčku, zavírej vrátka. Tá sa potom do Československa dovážala ilegálne v obale platne ako Viedenské valčíky. V Nemecku vydal Karel Kryl ďalšie LP platne Rakovina, Karavána mraků, Plaváček či Vůně. Do Československa sa vrátil až po Nežnej revolúcii v roku 1989.Jeho predstava o novom štáte však bola iná ako samotná realita, tak sa vrátil do Mníchova. Emigráciu však psychicky nezvládal. Podľa medializovaných informácií denne vypil minimálne liter tvrdého alkoholu. „Svoju závislosť si odmietal priznať. Vždy tvrdil, že pije len preto, že mu to chutí,” uviedla jeho druhá manželka, Nemka Marlen. Svojho zlozvyku sa do smrti nezbavil.

Zomrel v Mníchove 3. marca 1994 vo veku nedožitých 50 rokov. V pesničkovej tvorbe pokračuje jeho mladší brat Jan Kryl, ktorý v auguste 2008 vydal album Není bratr jako bratr.

Zdroj: ČT



Umeleckú piesňovú tvorbu Karla Kryla dokumentujú viaceré vydané albumy. V novembri 2005 vyšla kompilácia Šuplíky / Mé nejmilejší písně a v novembri 2006 reedícia jeho prvého albumu Bratříčku, zavírej vrátka. V apríli 2009 vyšiel album Živě v Československu 1969, na ktorom je unikátny záznam vystúpenia Karla Kryla pred jeho emigráciou.



V novembri 2009 vyšiel album Ostrava 1967 - 1969, na ktorom sú Krylove predexilové nahrávky. V júli 2010 vydal Supraphon audioknihu básní Zas padá listí a v septembri 2011 DVD Koncerty 1989/1990.



V novembri 2012 vydal Supraphon CD a DVD s názvom Karel Kryl – Kdo jsem? Tento komplet ponúka na DVD hudobno-poetický film režiséra Dušana Rapoša z roku 1993, čo je 86 minút pesničiek, veršov a rozprávania. Je to pohľad za oponu duše československého pesničkára, básnika a človeka. Rapoš bol posledným, kto stihol nakrútiť filmový dokument takej špecifickej osobnosti, akou Karel Kryl bol.



V marci 2014 vydal Supraphon ďalší zvukový dokument, album s názvom Karel Kryl: Solidarita - Mnichov 1982, čo je záznam mníchovského koncertu z roku 1982. Solidarita je prienikom Krylovho repertoára zo 60. a 70. rokov, doplnená o novinky zo začiatku 80. rokov. Okrem známych hitov Bratříčku či Anděl sa Kryl na tomto zázname predstavuje vo viacerých pesničkárskych podobách. V októbri 2014 vyšlo CD a DVD s názvom Karel Kryl 70.