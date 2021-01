Brutálne drahý rozvod, potom návrat a nakoniec: Hudobníkovi nasáčkovala do domu aj nového manžela!

Phil Collins sa narodil 30. januára 1951. K pódiu a javisku mal blízko od mala, už v roku 1964 ako trinásťročný účinkoval v muzikáli Oliver. Muzikantské skúsenosti naberal vo formácii Flaming Youth Band.

V auguste 1970 si zasadol za bicie nástroje v skupine Genesis. Vybrali si ho spomedzi pätnástich bubeníkov, ktorí sa prihlásili na inzerát v týždenníku Melody Maker. Po odchode Petra Gabriela prevzal aj úlohu sólového speváka. Genesis získali veľké úspechy až po Gabrielovom odchode, albumy Duke z marca 1980, Abacab zo septembra 1981, Genesis z októbra 1983, Invisible Touch z júna 1986 a We Can't Dance z novembra 1991 boli postupne prvé v rebríčkoch albumov a priniesli skupine vždy zlatú platňu.

V januári 1981 sa rozhodol pre sólovú dráhu, ešte v januári 1981 podpísal sólovú zmluvu s firmou Virgin a vydal prvý sólový album s názvom Face Value. Tento album sa v rebríčku albiónu udržal 274 týždňov, teda viac ako 5 rokov.

Na svojom konte má dnes osem sólových albumov, ten ôsmy s názvom Going Back vyšiel v septembri 2010. V singlovej TOP 40 mala 25 skladieb, tri z nich na prvom mieste. K diskografii patria aj dva live a štyri kompilačné albumy. Je držiteľom siedmich cien Grammy, v roku 2010 ho uviedli so skupinou Genesis do Rock and rollovej siene slávy.

Pgil Collins bol trikrát ženatý a má päť potomkov. Naposledy bola jeho manželkou Orianne Cevey, ktorú spoznal v roku 1994 ako tlmočníčku na svojom turné vo Švajčiarsku. Svadbu mali v júli 1999.

Keď sa v roku 2008 rozvádzali, išlo o vtedy najdrahší rozvod britského občana. Hudobník zaplatil svojej ex v prepočte 27 miliónov eur. Začiatkom roka 2016 ale bubeník a spevák priznal, že už pol roka spolu zase žijú v jednej domácnosti.

Idylka však nevydržala dlho. Problém bol, že aj po rozchode zostala Orianne bývať u Phila. Napriek tomu sa v auguste 2020 vydala za mladšieho podnikateľa. Niet sa čo čudovať, že Collins ju chcel okamžite z domu vysáčkovať, ona však jeho žiadosť ignorovala.

Až v týchto dňoch Orianne a jej nový manžel súhlasili, že opustia Collinsovu miamskú vilu. Podľa médií sa už ale stihli s istou aukčnou spoločnosťou dohodnúť na dražbe niektorých vecí, nielen takých, čo patria samotnej Orianne, ale aj Philových vzácnych nahrávok.