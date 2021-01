Rodičia markizáka Vinczeho zažili šok: Predsudky voči Adele!

Viktor Vincze sa narodil 27. januára 1991. Študoval právo, no viac ho to ťahalo do mediálnej sféry. Začínal v regionálnom rádiu v Nitre, no už počas vysokej školy zamieril na konkurz do televízie Markíza.

V Televíznych novinách pôsobil ako redaktor, neskôr začal moderovať magazín Reflex. Svoju popularitu zvýšil účinkovaním v zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome. Po jej skončení dostal šancu ako moderátor Prvých Televíznych novín, kde sa striedal s ostrieľanou Danicou Kleinovou. Časom sa prepracoval až do kresla hlavnej spravodajskej relácie.

Zdroj: Tv Markíza

V októbri 2016 sa prevalilo, že Viktor na svadbe Mateja Sajfu Cifru a Veroniky Ostrihoňovej zbalil najlepšiu slovenskú moderátorku Adelu Banášovú. Bolo to prekvapujúce nielen pre širokú verejnosť, ale aj jeho rodinu. „Bol to určite šok. Samozrejme všetky tie vonkajšie vplyvy a možno aj predsudky ohľadom veku a aj fakt, že je to známa osobnosť, zohrali určitú rolu. Viki je sám výrazná osobnosť a netušili sme, čo s ním urobí logické porovnávanie s Adelkou,” prezradila moderátorova mama pre Šarm. „Ale rýchlo sme pochopili, že oni si žijú svoje mimo týchto spoločenských zaradení,” dodala.

Vincze požiadal Banášovú o ruku už po pár mesiacoch. Mnohým ale nebolo sympatické, že to urobil verejne – pokľakol pred ňou 14. februára 2017 v živom vysielaní Telerána. So svadbou sa tiež celkom poponáhľali, vzali sa 10. júna 2016. Dnes už ale všetkým neprajníkom musí byť jasné, že vzťah týchto dvoch nie je žiadna hra...