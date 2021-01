Hawkeye Pierce z M*A*S*H bojuje s vážnou chorobou a... Takto presviedča ľudí o očkovaní proti Covidu!

Alan Alda sa narodil ako Alphonso Joseph D'Abruzzo 28. januára 1936. Svoj pseudonym vytvoril z prvých písmen svojho krstného mena a priezviska. Jeho otec bol divadelný herec a spevák.

Alda svoju kariéru začal v improvizačnom komediálnom zoskupení. Neskôr začal navštevovať televízne konkurzy. V Hollywoode debutoval vo vedľajšej úlohe vo filmovej verzii hry Gone are the Days!

V roku 1972 vyhral konkurz do seriálu M*A*S*H na úlohu Hawkeyho Pierca. Išlo o televíznu adaptáciu rovnomenného filmu spred dvoch rokov. Za túto úlohu bol 21-krát nominovaný na cenu Emmy, vyhral ju päťkrát. Desiatky častí seriálu dokonca aj sám režíroval.

Zdroj: 20th Century Fox Television

Diváci ho mohli vidieť aj vo filmoch Vražda v Bielom dome, Mesto šialencov, Po čom ženy túžia, Letec, Most špiónov a iných.

V roku 2018 Alan oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou. Diagnostikovali mu ju však už tri a pol roka predtým. Pri jednom z rozhovorov si všimol, že sa mu trasie palec, a tak sa rozhodol vyjsť so svojou diagnózou von.

Dnes už sa mu trasie celá pravá ruka, no Alda stále verejne vystupuje. Svoju popularitu využíva aj pri pandémii koronavírusu a propagovaní očkovania. „Zdá sa mi, že najdôveryhodnejší ľudia, najlepší ambasádori môžu byť tí, čo sa sami dali očkovať, pretože oni sa rozhodli urobiť to. A majú dobrý dôvod, prečo to urobiť,” uviedol nedávno v jednom rozhovore, kde predstavil svoj nápad. „Vtedy mi napadla myšlienka – ak je možné urobiť si selfie, keď vás očkujú, a zverejniť ju na internete, na sociálnych sieťach... Ľudia, ktorých poznáte, vám dôverujú a vy môžete touto cestou šíriť správu. Takže namiesto selfie si urobte waxxie,” vyhlásil.