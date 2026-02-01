Niekdajší Kráľ Hollywoodu: Z Marilyn Monroe takmer dostal infarkt a potom... Krutá hra osudu!

HOLLYWOOD - Jeho život sa nezačal šťastne, no nakoniec sa mu podarilo dobyť Hollywood. Napriek mnohým filmovým postavám Clark Gable zostane navždy nezabudnuteľným Rhettom Butlerom.
Clark Gable sa narodil 1. februára 1901. Blízkosť matky si však užil len 10 mesiacov. Necelý rok po pôrode sa jej stal osudným epileptický záchvat. Špekuluje sa ale aj o nádore na mozgu ako príčine jej smrti. Až do dvoch rokov potom Clarka vychovávali cudzí ľudia.
Otec si ho neskôr vzal späť a Gable vyrastal s nevlastnou matkou. Práve ona ho naučila byť pravým džentlmenom. Vychovávala ho tak, aby bol vždy dobre oblečený a upravený. Napriek tomu v začiatkoch kariéry hral skôr gangstrov, dokonca aj vraha.
Rýchlo sa však stal miláčikom žien a v roku 1939 dostal hlavnú úlohu vo filme Odviate vetrom (známy aj pod názvom Juh proti Severu). Snímka sa často označuje ako najslávnejší americký film všetkých čias. Clarkovo čaro v očiach žien zvyšoval aj fakt, že bol majiteľom chovných koní a skvelým jazdcom.
Navyše, jeden čas si obliekal aj vojenskú uniformu. Dal sa k letectvu, aby si dal od filmu pauzu po tragickej smrti manželky. Zúčastnil sa aj niekoľkých náletov na nemecké mestá. Napriek tomu jedným z jeho veľkých fanúšikov bol údajne Adolf Hitler. Ten ponúkal vysokú odmenu tomu, kto by mu priviedol Gablea do Berlína.
Jeho posledným filmom sú Mustangy. Clark zomrel v novembri 1960, krátko po dokončení snímky. Osudným sa mu stal infarkt. Paradoxom je jeho výrok o tejto filmovačke: „Z práce s Marilyn Monroe na Mustangoch som takmer dostal infarkt. Nikdy som nebol šťastnejší než po skončení nakrúcania,” vyjadril sa po poslednej klapke.