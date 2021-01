Slávna speváčka zomrela ako 46-ročná: Desivá predtucha smrti!

Dolores O'Riordan sa narodila 6. septembra 1971. Vraj spievala už predtým, než vôbec vedela rozprávať. Začínala s tradičnou írskou hudbou a v škole hrala na írsku tenkú flautu. Ako 12-ročná, keď sa predstavovala v novej škole, povedala: „Volám sa Dolores O'Riordan a stanem sa rockovou hviezdou.”

Slávnou sa stala ako speváčka a textárka alternatívnej rockovej skupiny The Cranberries. Kapela vznikla pod neskôr pozmeneným názvom The Cranberry Saw Us koncom 80. rokov v írskom meste Limerick. Ich hudba si čoskoro získala poslucháčov nielen na Britských ostrovoch, ale aj v Európe a v USA. Úspech zaznamenal už debutový album Everybody Else Is Doing It, So Why Can We? z roku 1993.

Zdroj: SITA/AP

Tvorbu kapely charakterizovali originálny zvuk, kompozície, predstavujúce zmes rocku, poprocku a postpunku, ale aj charakteristický vokálny prejav frontmanky, v ktorom bol evidentný vplyv írskeho folklóru. Medzi najznámejšie hity Cranberries, ktorí len v USA predali viac ako 14,5 milióna albumov, patria skladby Zombie, Dreams, Salvation alebo Linger.

Kapela sa rozpadla v roku 2003, pričom jej členovia sa následne venovali vlastným sólovým projektom. Opätovne sa však dali dohromady v roku 2009 a o dva roky neskôr nahrali svoj šiesty štúdiový album Roses.

Dolores roky trpela duševnými a fyzickými zdravotnými problémami. V roku 2013 sa pokúsila o samovraždu. O dva roky nato jej lekári diagnostikovali bipolárnu poruchu. „Sú možné dva konce. Môžete upadnúť do extrémnych depresií a celkom stratiť záujem o veci, ktoré milujete. A potom môže nastať stav, že nedokážete spať a trpíte paranojou,” uviedla v rozhovore pre metro.co.uk Dolores, ktorá pravidelne užívala lieky.

Zdroj: SITA/AP

v roku 2014 uviedla v úprimnom rozhovore pre svojho kamaráta - novinára Barryho Egana. Umelkyňa poznamenala, že musí spomaliť, aby sa raz necítila vinná. „Nebudem žiť veľmi dlho. Mám 43 rokov. Ak sa dožijem 50-tky, budem šťastná,” povedala vtedy 43-ročná Dolores.

Jej mrazivá predtucha sa napokon vyplnila. Zomrela 15. januára 2018 ako 46-ročná, podľa záveru vyšetrovania nešťastnou náhodou. Príčinou smrti líderky írskej kapely The Cranberries bolo utopenie v dôsledku požitia alkoholu. „Videla som pani O'Riordan ponorenú vo vani, pričom mala nos a ústa úplne pod vodou,” uviedla Natalie Smart, ktorá bola na mieste speváčkinej smrti. V jej izbe našli päť malých fliaš od alkoholu a ďalšiu od šampanského. Objavili tiež lieky na lekársky predpis.