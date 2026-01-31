Sexvideo otriaslo Čiernou Horou: Dvaja vrcholní predstavitelia odstúpili, tieň padá aj na prezidenta

PODGORICA - Únik intímneho videa spustil politickú búrku, akú Čierna Hora dlho nezažila. Prípad sa rýchlo posunul od osobného škandálu k vážnym obvineniam z vydierania, zneužívania moci a zlyhania štátnych inštitúcií.
Video zničilo kariéry
Politická scéna v Čierna Hora zažila otras po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavilo explicitné video zachytávajúce dvoch vysokopostavených úradníkov v intímnej situácii. Krátko po jeho rozšírení oznámili rezignáciu Mirjana Pajkovičová, generálna riaditeľka pre podporu a ochranu ľudských práv, a bývalý poradca prezidenta Dejan Vukšič.
Zatiaľ čo Vukšič odišiel z funkcie už v decembri, Pajkovičová svoj odchod potvrdila až teraz – v čase, keď sa škandál stal verejnou témou číslo jeden.
Vydieranie alebo protiútok
Podľa vyjadrení Pajkovičovej mal Vukšič disponovať kompromitujúcim záznamom a používať ho ako nástroj nátlaku, aby mlčala o ich vzťahu. Tvrdí, že sa obávala dôsledkov, keďže išlo o človeka s výrazným vplyvom v štátnych štruktúrach.
„Bolo mi jasne naznačené, že pre mňa nebude v tejto krajine miesto ani budúcnosť,“ uviedla v emotívnom vyhlásení, z ktorého citoval denník Pobjeda. Dodala, že čelila psychickému tlaku a hrozbám, ktoré vnímala ako formu extrémneho násilia.
Tieň padá aj na prezidenta
Pajkovičová zároveň naznačila, že o správaní bývalého poradcu mal vedieť aj prezident Jakov Milatovič, no podľa jej slov nezasiahol. Tento moment posunul kauzu z osobnej roviny do oblasti politickej zodpovednosti.
V rezignačnom liste zároveň vyzvala ženy, aby sa nebáli ozvať v situáciách, keď sú vystavené nátlaku či vydieraniu zo strany mocnejších osôb.
Trestné oznámenia na oboch stranách
Prípad sa presunul aj do roviny trestného práva. Pajkovičová podala na Vukšiča trestné oznámenie pre neoprávnené šírenie intímnych materiálov. Ten však akékoľvek zapojenie do úniku videa odmieta.
Naopak, tvrdí, že sám sa stal terčom vydierania. Podľa jeho verzie mala Pajkovičová použiť nahrávku telefonického rozhovoru, v ktorom sa o nej vyjadroval negatívne, aby ho donútila konať v prospech konkrétnych rozhodnutí v justícii.
Vukšič preto podal vlastné trestné oznámenie a zdôraznil, že sporný intímny obsah videl prvýkrát až v momente, keď sa začal šíriť po internete.
Slovo proti slovu
Obaja aktéri škandálu dôrazne popierajú obvinenia druhej strany. Vyšetrovanie má ukázať, kto niesol zodpovednosť za únik videa a či došlo k zneužitiu moci alebo vydieraniu.
Jedno je však isté už teraz: kauza zasiahla dôveru verejnosti v politické elity a otvorila otázku, ako štát chráni súkromie aj bezpečie ľudí, ktorí sa dostanú do konfliktu s vplyvnými predstaviteľmi moci.