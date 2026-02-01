Jarné upratovanie sa Slovákom nevyhne: Už sa to blíži, TAKTO sa zbavíte najodolnejších baktérii a špiny!

BRATISLAVA - Niekto ho odkladá na poslednú chvíľu, iný sa doň púšťa s nadšením. Jarné upratovanie však nie je len o estetike, ale aj o zdraví a lepšej pohode doma. Ak chcete, aby bol váš byt či dom skutočne čistý a pripravený na ďalšie mesiace, oplatí sa ísť viac do hĺbky. Pomôže jednoduché rozdelenie podľa jednotlivých častí domácnosti.
Okná
Čisté okná nie sú len o skle. Pozornosť si zaslúžia aj rámy, tesnenia a parapety, kde sa často drží vlhkosť a nečistoty. Najmä pri plastových oknách netreba zabúdať na pravidelné vetranie a správne nastavenie kúrenia, aby ste predišli roseniu a plesniam. Na jar je ideálny čas vyprať záclony, závesy a očistiť žalúzie, ktoré počas zimy zachytávajú prach.
Podlahy
Podlahy denne dostávajú zabrať. Koberce si pýtajú dôkladné vysávanie, ideálne aj vyklepanie vonku. Plávajúce či drevené podlahy umývajte len mierne navlhčeným mopom a vhodnými prípravkami. Nezabudnite posunúť nábytok – prach pod posteľami či skriňami vie nepríjemne prekvapiť.
Kúpeľňa
Vysoká vlhkosť robí z kúpeľne raj pre plesne a vodný kameň. Sprchový kút, vaňa, batérie aj obklady si zaslúžia dôkladné čistenie. Pomôžu špecializované prípravky, no vždy myslite na vetranie a ochranné rukavice. Skontrolujte aj práčku – filter a bubon je dobré prečistiť aspoň raz za čas.
Kuchyňa
Mastnota, para a zvyšky jedla sa držia na sporáku, v rúre aj v digestore. Filtre digestora, mikrovlnka či rýchlovarná kanvica si po zime pýtajú pozornosť. Pretrieďte aj zásoby v skrinkách a špajzi – staré potraviny môžu byť zdrojom škodcov.
Obývacia izba, pracovňa, spálňa
Miesto oddychu by malo pôsobiť sviežo. Oprášte police, konferenčný stolík aj televízor, kde sa prach usádza rýchlejšie, než si myslíte. Pri upratovaní nezabudnite nazrieť aj pod gauč a kreslá.
Elektronika priťahuje prach a baktérie. Monitor, notebook aj klávesnica si zaslúžia jemné, no pravidelné čistenie. Používajte primerané množstvo antibakteriálnych prípravkov, aby ste techniku nepoškodili.
Čistá spálňa znamená lepší spánok. Vymeňte posteľnú bielizeň, vyvetrajte matrace a utrite prach z nočných stolíkov. Nezabudnite ani na priestor pod posteľou, kde sa často hromadí prach.
Jarné upratovanie síce zaberie čas, no výsledok stojí za to. Čistejší domov oceníte každý ďalší deň.