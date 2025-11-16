Pamätáte si ju zo Show Billa Cosbyho? Denisa má dieťa so slávnym spevákom, vydatá bola za Aquamana!

LOS ANGELES - Lisa Bonet sa ako herečka začala uplatňovať v 80. rokoch v známom seriáli Show Billa Cosbyho. Ako 21-ročná porodila dcéru spevákovi Lennymu Kravitzovi, dnes je šťastne vydatá za Jasona Momou.
Lisa Bonet sa narodila 16. novembra 1967. Rodičia sa venovali hudbe, no ju to viac ťahalo k herectvu.
Už v detstve sa objavila v menších seriálových úlohách a zúčastnila sa aj súťaže krásy. Potom si ju vybrali do úlohy Denise Huxtable v The Cosby Show, hrala teda druhé najstaršie dieťa Huxtablovcov.
V roku 1987 na chvíľu zmizla zo seriálu a účinkovala v projekte A Different World, ktorý sa sústredil na Denisin život na univerzite. Táto séria skončila po tom, čo Lisa otehotnela. Po pôrode sa vrátila do Cosby Show, ale neskôr ju vyhodili. Lisa si zahrala v niekoľkých ďalších seriáloch a má na konte aj pár filmov.
Spomínané tehotenstvo sa udialo v manželstve so spevákom Lennym Kravitzom. Utiekla s ním do Vegas presne na svoje 20. narodeniny. Ich spoločná dcéra Zoë Kravitz je známa ako modelka, herečka aj speváčka. Dvojica sa rozviedla v roku 1993.
V roku 2005 sa dala Lisa dokopy s hercom Jasonom Momoom, ktorý je známy zo seriálov Pobrežná hliadka, či Hra o tróny a tiež z marveloviek ako Aquaman. O ich svadbe sa hovorilo už v roku 2007, no oficiálne sa vzali až v októbri 2017. Majú spolu dve deti. Dcéra Lola sa narodila v roku 2007, o rok neskôr prišiel na svet syn Nakoa-Wolf.
V roku 2020 však svojich fanúšikov šokovali správou, že ich vzťah sa rozpadol. Herečka podala žiadosť o rozvod a dala tak definitívnu bodku za ich dlhoročným vzťahom. „Všetci sme pocítili tlak a zmeny týchto transformačných časov… Rozvíja sa revolúcia, a naša rodina nie je výnimkou. Vyskytujú sa seizmické posuny, ktoré ovplyvňujú naše pocity a rast. A tak s vami zdieľame nové správy z našej rodiny. Naše cesty ako manželov sa rozchádzajú,“ znelo v stanovisku na Instagrame.