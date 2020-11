Zvláštny koniec manželstva: Herci si povedali zbohom po 40 rokoch a...

Danny DeVito sa narodil ako Daniel Michael DeVito 17. novembra 1944 v mestečku Neptune v New Jersey. V žilách mu koluje krv talianskych predkov. Navštevoval katolícku internátnu školu, kde bol často terčom posmechu práve kvôli svojej výške. Stopäťdesiatdva centimetrov vysoký Danny DeVito to však využil vo svoj prospech a stal sa obľúbeným triednym klaunom, ktorý vtipne parodoval svojich neprajníkov. Po maturite študoval na Americkej akadémii dramatických umení (American Academy of Dramatic Arts).

Prvé herecké skúsenosti získal účinkovaním v niekoľkých televíznych seriáloch a na divadelných doskách newyorského Broadwaya. Do širšieho diváckeho povedomia sa zapísal hlavnou úlohou taxikára v komediálnom seriáli Taxi (1978), ktorý mu za herecký výkon vyniesol Zlatý glóbus (1980) i cenu Emmy (1981).Za hranicami USA sa však preslávil najmä vďaka celovečerným filmom. Dôležitou úlohou, ktorá značne ovplyvnila jeho kariéru, bola postava slabomyseľného pacienta psychiatrickej liečebne v slávnej dráme One Flew Over the Cuckoo's Nest (Prelet nad kukučím hniezdom, 1975) v réžii Miloša Formana. Rovnakú rolu stvárnil už v divadelnej hre, podľa ktorej oscarový film - s Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe - vznikol.

Zdroj: United Artists



Nízky zavalitý vzrast herca predurčil na úlohy hlavne sarkastických postáv s komickou výrečnosťou a nápadnou gestikuláciou. Jednou z takých bola rola zloducha Ralpha, ktorú stelesnil po boku Michaela Douglasa a Kathleen Turnerovej v romantických dobrodružných filmoch Romancing the Stone (Honba za diamantom, 1984) v réžii Roberta Zemeckisa a v The Jewel of the Nile (Honba za klenotom Nílu, 1985), pod réžiu ktorého sa podpísal Lewis Teague.



S hereckou dvojicou Turnerová a Douglas si spoluprácu zopakoval koncom 80. rokov 20. storočia v čiernej komédii The War of the Roses (Vojna Roseovcov, 1989). V úspešnom filme, ktorý aj režíroval, stvárnil úlohu rozprávača, priateľa i advokáta rozhádaných manželov. Ako režisér pracoval tiež na životopisnej dráme Hoffa (1992), ktorá bola nominovaná na Zlatého medveďa na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Berlíne.

Zdroj: 20th Century Fox



Medzi jeho známe herecké kreácie patrí aj postava v Marshallovej komédii Renaissance Man (Zobuďte sa vojaci!, 1994) či rola novinára Hudgeonsa v Hansonovej kriminálke L. A. Confidential (L. A. - Utajené skutočnosti, 1997). Objavil sa tiež vo filmoch Tima Burtona Batman Returns (Batman sa vracia, 1992), či režiséra Francisa Forda Coppolu The Rainmaker (Čarodejník, 1997).



Danny DeVito je zakladateľom televíznej a filmovej produkčnej spoločnosti Jersey Films, ktorá sa napríklad podieľala na dnes už kultovom filme Pulp Fiction (Pulp Fiction: Historky z podsvetia, 1994) režiséra Quentina Tarantina.



Medzi mnohými oceneniami, ktoré Danny DeVito dodnes získal, sú okrem iných nominácie na Oscara za produkciu Soderberghovej snímky Erin Brockovich (Erin Brockovichová, 2000), nominácie na Zlatý glóbus a cenu Emmy za herecký výkon. Hercovou ďalšou trofejou je Krištálový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovému filmu. Ocenenie mu udelili v roku 2007 na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Cenu za celoživotné dielo získal na Medzinárodnom filmovom festivale v San Sebastiáne v roku 2018.

Zdroj: Walt Disney Pictures



Danny DeVito je ženatý s hereckou kolegyňou Rheou Perlman. V roku 2012 ich hovorca oznámil, že pár sa rozišiel. V roku 2013 sa však opäť dali dokopy. Na chvíľu. Teraz žijú oddelene už od roku 2017.

Rozvádzať sa však nemienia, dokonca sa intenzívne stretávajú. „Viete, boli sme spolu 40 rokov. 40 rokov je dlhá doba, človek by už mal robiť niečo iné,” povedala minulý rok Rhea s tým, že ich vzťah je teraz oveľa lepší. „Všetko napätie je preč. Všetko sa urovnalo,” uviedla.

A rozvod kategoricky odmietla. „Nie, nie, nie. Načo? Žijeme oddelene. Ale tiež sa veľa stretávame. Sme priatelia. Sme šťastní,” tvrdí Rhea a Danny tiež v niekoľkých rozhovoroch potvrdil, že sú si veľmi blízki.