Herec skvelý, ale... Strašný sviniar, jeho žena skončila na psychiatrii!

PRAHA - Slovenským divákom je známy najmä ako doktor Cvach zo seriálu Nemocnice na kraji města. Josef Vinklář bol skvelý herec a profesionál, no ku kolegom sa nesprával práve najlepšie. Dokonca na nich zbieral špinu. A ľahké to s ním nemali ani jeho manželky.

Josef Vinkář sa narodil 10. novembra 1930. Už ako dieťa mal skúsenosť s rozhlasovým súborom a divadlom. na začiatku svojej kariéry pôsobil aj v Divadle Voskovca a Wericha. Neskôr sa prepracoval až do Národného divadla v Prahe.

Divákom je však známy najmä vďaka filmom a seriálom. Nezabudnuteľný je najmä ako doktor Cvach z Nemocnice na kraji města. Okrem toho sa objavil aj v projektoch Hříšní lidé města pražského, Chalupáři, Bakaláři, Sanitka, Panoptikum města pražského, Život na zámku, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech.

Účinkoval aj vo filmoch a rozprávkach, napríklad Nikola Šuhaj, Hrátky s čertem, Princezna se zlatou hvězdou, Pěnička a Paraplíčko, Pod jezevčí skálou, Anděl s ďáblem v těle a ďalších.

Zdroj: CT

Na jeho výkony sa nemohol nikto sťažovať. Horšie to však bolo so správaním Josefa Vinklářa. Údajne rád upozorňoval na chyby iných a dokonca si zaznamenával informácie o kolegoch. „Pepa bol sviňa. mal diár, kam si písal poznámky, čo kto kedy a kde povedal. To aby mal všetkých v šachu. Potom sa raz ožral, zabudol ho v divadle na záchode a manžel ho našiel. Máme ten diár doma, ale ja ho nikomu nedám. Sú v ňom informácie o ľuďoch, ktorí ešte žijú alebo dožívajú a keď ho nezverejnil Míla, neurobím to ani ja,” povedala v roku 2014 spisovateľka Mirka Besserová, vdova po Vinklářovom kolegovi Vilémovi Besserovi.

Pekné spomienky na herca nemá ani jeho druhá manželka Ivanka Devátá. Podľa českých médií si z nej urobil obyčajnú slúžku a bol jej opakovane neverný. Nakoniec z neustáleho trápenia skolabovala a skončila v psychiatrickej liečebni. „Nesprával sa ku mne vôbec pekne,” priznala po rokoch.

Zdroj: FS Barrandov

A v tomto smere bol úprimný aj samotný Vinklář. „Ženy to majú so mnou ťažké, som na ne zlý,” priznal herec.

Josef Vinklář zomrel 18. septembra 2007. Podľahol rakovine pľúc.