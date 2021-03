Česká herečka (85) ďalšiu knihu už nedopíše: Trvalé následky po mŕtvici... Nezvláda to!

VIDEO: Ivanka Devátá v seriáli Hříšní lidé města pražského

Herečke sa doslova z večera do rána zmenil život od základov. V noci totiž prekonala mozgovú mŕtvicu a keď sa ráno prebudila, nedokázala sa pohnúť. „Večer som išla spať a ráno som sa už prebudila ochrnutá. Mozgovú mŕtvicu som dostala v noci v spánku,“ prezradila na jeseň svoje zdravotné problémy Devátá.

Už vtedy našťastie dokázala hovoriť, hýbať rukami, no mŕtvica sa podpísala na jej dolných končatinách. „Nie je to ono,“ priznala. Všetci vtedy dúfali, že následky nepríjemných zdravotných problémov postupne rozchodí a všetko bude tak, ako predtým. No bohužiaľ po 7 mesiacoch je jasné, že sa musí pasovať s trvalými následkami.

A spisovateľka svoju ďalšiu knihu už zrejme nikdy nedopíše. „Čakala som stále, že sa to zlepší, teraz už mi je jasné, že to takto zostane,“ povedala českému Blesku Devátá, ktorá má svoju sedemnástu knihu stále rozpísanú. „Než sa mi to stalo, dopísala som stú stránku a tým, bohužiaľ, končím. V každom slove vynechávam písmenká a neviem o tom. A potom to po sebe, samozrejme, vôbec neprečítam,“ priznala.

Text si vraj zvykla písať na papier a potom ho diktovala do počítača. „S tým je proste koniec. Som tak otrávená zo života, že minule som dostala záchvat a kričala na obidvoch synov, že už to nevydržím, že aj kvôli tomu hnusnému covidu už pol roka nevychádzam a čoskoro sa zbláznim a skončím v Bohniciach,“ netají herečka.