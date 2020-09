Toto je otec Maroša Karmára: A tiež je herec!

BRATISLAVA - Rodina Kramárovcov je naozaj pobozkaná múzou. Herectvu sa venuje nielen Maroš Kramár, ale aj jeho synovia. No aj jeho otec Ján Kramár, ktorý dnes oslavuje 92. narodeniny, pôsobil v divadle, vo filmoch aj v dabingu.

Ján Kramár sa narodil 14. septembra 1928 v rodine bohatej na umelcov. „S divadelným kumštom som sa stretával už od svojho malička. Výraznou osobnosťou našej rodiny bol strýko Alojz Kramár, známy herec Slovenského národného divadla. Pre jeho osobitý a svojrázny prejav ho obsadzovali režiséri aj do mnohých filmov i televíznych inscenácií. I nám v ochotníckom divadle veľakrát pomáhal. Bratranec Jožko Kramár hral v martinskom divadle,” povedal pred pár rokmi pre ružinovské Echo.

A divadlo sa objavilo aj na strane vyženenej rodiny. „Svokor Ján Klimo bol uznávaným režisérom Novej scény, účinkoval v desiatkach televíznych hier a inscenácií, no vari najviac v Slovenskom rozhlase. Moja manželka Viera pracovala v rozhlase ako hlásateľka, a práve ona zažila ten prelomový moment, keď odhlásila v roku 1985 posledné vety zo starej rozhlasovej budovy na Zochovej, a už od polnoci hlásila z novootvorenej pyramídy na Mýtnej,” prezradil Ján Kramár.

Zdroj: RTVS

On sám sa od 15 rokov venoval ochotníckemu divadlu, no otec chcel, aby mal v rukách remeslo, a tak sa vyučil za kolára. Až v roku 1949 sa stal členom novovzniknutého Dedinského divadla, ktoré malo za úlohu šíriť kultúru po slovenskom vidieku. Čoskoro ho pozvali na Novú scénu, no ponuku prijal až v roku 1954.

Zdroj: RTVS

Vo filmoch a televízii sa najčastejšie uplatnil ako výrazný predstaviteľ ľudových postáv. Objavil sa napríklad v snímkach Pán a hvezdár, Jánošík, Mŕtvi nespievajú, Majster kat, Pacho, hybský zbojník, Červené víno, nevera po slovensky, Soľ nad zlato, Portrét Doriana Graya a v seriáloch ako Vivat Beňovský, Leto s Katkou, Spadla z oblakov, Bakalári, Alžbetin dvor, Susedia.

V dabingu bolo počuť jeho hlas z filmov Bedári, zelená karta, Šofér slečny Daisy, Šarlátové písmeno, Prvý rytier a iných, pracoval aj na seriáli Doktor z hôr.