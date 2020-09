Smutný koniec výstredného speváka: V sobotu odbehol preteky, v pondelok spáchal samovraždu

LONDÝN - Dnes by mal Keith Flint z elektronickej skupiny The Prodigy 51 rokov. No v marci 2019 spáchal samovraždu. V sobotu sa zúčastnil bežeckých pretekov a v pondelok ho našli mŕtveho.

Keith Flint sa narodil 17. septembra 1969 v meste Redbridge. V začiatkoch skupiny Prodigy, ktorá vznikla v roku 1990, pôsobil ako tanečník. Čoskoro po zmene imidžu začal nosiť jedinečný účes v tvare dvoch pankáčskych "kohútov", pričom stred jeho hlavy zostal vyholený, a prepracoval sa na lídra jednej z najznámejších elektronických hudobných skupín.

Zdroj: TASR



Textársky sa Flint podpísal pod jeden z prvých veľkých hitov Prodigy s názvom Firestarter, v ktorom sa zároveň predstavil aj ako spevák. Následne sa stal extravagantným frontmanom slávnej formácie pochádzajúcej z britského mesta Braintree. Hity Firestarter a Breathe sa dostali na prvé miesto britskej hitparády.



Debutový album Experience vydala skupina v roku 1992. V júli 1994 vydali album Music For The Jilted Generation, ktorý sa dostal na prvú pozíciu britského albumového rebríčka, rovnako ako aj ďalšie dva albumy The Fat Of The Land (1997) a Always Outnumbered, Never Outgunned (2004). V roku 2018 vydala formácia album s názvom No Tourists.

Zdroj: TASR



Keith Flint sa spolu s ďalšími členmi Prodigy Liamom Howlettom a Maximom Reality predstavili viackrát aj na Slovensku. V marci 2009 koncertovali v bývalom bratislavskom PKO a v apríli 2012 v Národnom tenisovom centre (NTC). Slávna skupina na čele s Flintom dvakrát v roku 2005 a 2016 predviedla hudobnú a tanečnú show aj na trenčianskej Pohode.

Zdroj: TASR

Flinta našli v pondelok 4. marca 2019 v bezvedomí na pozemku jeho usadlosti neďaleko mesta Dunmow v grófstve Essex. Predbežná správa z pitvy určila ako príčinu úmrtia obesenie.

Len dva dni predtým pritom spevák odbehol preteky. Organizátori každoročného behu po jeho smrti zverejnili fotografie, ktoré sú tak zrejme jeho poslednými snímkami na tomto svete.